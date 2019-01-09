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Андрей Червиченко: в "Спартаке" уже давным давно пора было почистить состав

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал расторжение контрактов с рядом игроков красно-белых.

"Перебор в центральной линии "Спартака" был очевиден. Марко Трабукки, агент Еременко, совсем недавно утверждал, что Роман – настоящее и будущее красно-белых. Правда, может, он имел в виду младшего Еременко.

В принципе, в "Спартаке" уже давно надо было почистить состав, потому что зарплатная ведомость нереально раздута, а отдачи почти никакой. Второй момент: пришел новый тренер, который, глядя на то, с какой легкостью "Спартак" покупает, а потом расстается с игроками, не захотел стоять в стороне от этого процесса. Кононов понимает, что век его в "Спартаке" может оказаться недолгим, поэтому хочет как можно скорее восполнить прорехи в составе новыми покупками", - цитирует Червиченко Спорт уик-энд.
Теги: Спартак Червиченко
Сегодня, 11:15
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#7  ajax101  Москва (Сегодня, 12:13)
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online
Болеет за:
«Спартак»
В таком благом деле главное не останавливаться!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#6  Конь1969  Тамбовская обл (Сегодня, 12:10)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: utekay
Давно пора очистить премьер лигу от спортачка

Над кем тогда потешаться будем?
Регистрация: 30.10.2011 [жалоба]
#5  utekay  Россия (Сегодня, 12:08)
  • -1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Давно пора очистить премьер лигу от спортачка


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:41)
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online

От грязного, сального, обрюзгшего борова забавно слышать про любую чистку.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  vvsl09  Камышин (Сегодня, 11:36)
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Болеет за:
«Спартак»
Посленовогодняя отрыжка жабы. Проснулся?
Регистрация: 1.04.2010 [жалоба]
#2  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 11:26)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: valerman40
До сих пор помню, как ты чистил и набирал в Спартак свой состав из игроков Хорватской и Сербской 2 лиги.

абсолютно верно! а ск-ко он из африки натащил тех, кто там под пальмами в дворовый футбол играли!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#1  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:17)
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Болеет за:
«Спартак»
До сих пор помню, как ты чистил и набирал в Спартак свой состав из игроков Хорватской и Сербской 2 лиги.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
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