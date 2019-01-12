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Похоже, "Челси" купит Паредеса. Зачем это Лондону?

Полузащитник питерского "Зенита", который, по его словам, очень хочет домой в Аргентину, может поехать играть к Сарри в Англию - журналисты сообщают, что договорённость между клубами уже была достигнута. Разбираем возможный трансфер.

Похоже, "Челси" купит Паредеса. Зачем это Лондону?

Семаку придётся что-то делать с Паредесом в любом случае. Даже если "Челси" засомневается и отвернётся от кандидатуры Лео. Для нынешнего "Зенита" аргентинец чрезвычайно полезен: отсутствие его на поле иллюстрируется сочными футбольными оплеухами для питерской команды. Вроде поражения от ЦСКА на выезде, когда подопечные Семака не смогли выйти из-под "армейского" прессинга.

Но в будущем Паредес будет действовать только хуже. Он уже сейчас открыто говорит о желании покинуть Россию. При этом даже не просится в топ-клуб или хотя бы топ-лигу - хотя бы домой. Понимаете, насколько осточертела теплолюбивому латиноамериканцу наша северная столица?

К нему и футбольном плане уйма претензий. Да, он неплохо отрезает соперников передачами. Даже в условиях прессинга сохраняет ясность мышления и хорошее видение. Но расхлябанность в оборонительных действиях, слабая дисциплина и нежелание играть в нашем чемпионате напрочь портят всё хорошее и губят его сильные стороны.

Моментами вовсе кажется, что Паредес получает карточки нарочно - лишь бы пропустить следующий матч, лишь бы скорее заменили.

Даже игрок с бешеным талантом не будет по-настоящему полезен своей команде с таким подходом.

По слухам, "Челси" предлагает за аргентинца 30 миллионов евро. За такую сумму новый "Зенит", если не будет в привычной манере сорить деньгами, способен компенсировать трудности, которые возникнут из-за отбытия Лео.

Зачем Паредес нужен "Челси"?

Сарри начал в Лондоне только летом. Пока выходит не очень, но это объяснимо: довольно непросто построить команду, в основе игры которой будет лежать владение и территориальное доминирование, после эпохи Антонио Конте. Тот же Пеп в "Сити" начал крушить далеко не сразу.

После довольно бодрого начала - Сарри начал с шести побед - "Челси" забуксовал. Нельзя сказать, что совсем конкретно, но теперь "синие" лишь четвёртые. А ещё на неделе они уступили в первом полуфинале Кубки Лиги "Тоттенхэму".

У Сарри есть проблема. При том футболе, который стремится показывать "Челси" - контроль мяча на чужой половине поля и следовательно очень высокое расположение всей команды, - необходим умный футболист в центре, способный обнаружить возможности для обострений. Тот самый, кто будет и преодолевать заслоны в центре, если таковые всё-таки возникнут, и помогать при эшелонированной обороне соперника уже в штрафной - потому что при таком приёме владение часто становится холостым: игрокам некуда разбегаться, а без скоростей взломать такие редуты можно только после системных ошибок соперников. И не факт, что они их допустят. Или не забьют раньше в контратаке.

У Сарри есть такой футболист - Жоржиньо. Он идёт в лидерах АПЛ по количеству передач, подготавливает массу обострений и вообще является, наверное, важнейшим футболистом в системе итальянца. Но его научились закрывать. К Жоржиньо прикрепляется персональный оппонент и этим простым футбольным жестом ломается игра "Челси".

С этим справлялся даже контуженный "МЮ" Моурниьо - Хуан Мата выключил из игры Жоржиньо и сломал систему Сарри.


Паредес, если Сарри будет использовать вместе с Жоржиньо, может решить эту проблему. У них недурно получалось играть вместе с Нобоа, который располагался выше на поле. У Паредеса всё в порядке с футбольным интеллектом - присоединившись к Жоржиньо он способен дать "Челси" вариативность в центре: при обоюдных взаимодействиях двух настолько одарённых (мы предполагаем, что в Лондоне проблем у аргентинца с самоотдачей не будет) ломать ключевой элемент игры Сарри уже не будет так просто.

С другой стороны, формация может оказаться и иной - Паредес вполне способен оказаться лишь заменой на случай травм или дисквалификация Жоржиньо.

Но сейчас в "Челси" неспокойно

"Синие" не хотят учиться на собственных ошибках. После трансферных скандалов с Антонио Конте, уволенного в прошлом сезоне, начинаются неприятности с итальянским специалистом: директор лондонского клуба Марина Грановская не прислушивается к тренеру так, как бы этого хотелось Сарри, по трансферным вопросам. Наставник "синих" говорил в прессе:

- Как вы знаете, я не контролирую действия клуба на трансферном рынке. На мой взгляд, нам нужны еще два игрока, но дело за руководством. Я не могу говорить, какие именно позиции нуждаются в укреплении, но клуб знает мое мнение.

Так что в "Челси" сейчас парадоксальная ситуация - Сарри отвечает за результат, но не получает тех игроков, которых он хочет. Даже Пулишича из "Боруссии" подписали без согласования с ним.

Болельщикам лондонского клуба остаётся надеяться, что Паредеса Сарри хотел.

Григорий Каленов, Rusfootball.info

Фото: ftbl.ru // B/R Football // sportsdaily.ru
Теги: Паредес Зенит Челси Сарри Жоржиньо
Сегодня, 15:27
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#3  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 15:42)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Орик
Похоже в Челси классический совдепменеджмент, Грановская отсасывает у Абрамовича и тихонько пилит себе

Родной, ты фамилию Грановская-то, наверное, первый раз здесь прочел, а уже туда же - типа "рассуждать о вселенском"... какое убожество...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#2  Городовой  Россия (Сегодня, 15:38)
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Болеет за:
«Зенит»
Не хочет играть пусть валит за нормальные деньги.Все равно с физруком и пни на Дзюбу рассчитывать на что то можно с трудом.Зениту нужен нормальный тренер для начала,а уже потом игроки.Какой смысл в тренере который не может выжимать максимум из состава и имея два с половиной десятка игроков ноет что играть некому.Например Полоза,Джорджевича и Цаллагова выкинул лично,а они как минимум не хуже всяких Шатовых-Черновых,если не лучше.Зато у Богданыча будет отмазка-Паредеса продали)Ничего хорошего Зенит не ждет при Семаке.Ну купят нескольких днарей ему,но мне кажется купи ему даже Халка лучше не станет.Уровень Сережи это Уфа и не больше.Бердыев например с этими игроками (Ерохин,Мевля,Нобоа)и в Европе успешно играл и в чемпе второе место взял,а у него не было в наличии игроков уровня Дриусси.У Семака напротив есть варианты,но нет таланта.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#1  Орик  СПб (Сегодня, 15:34)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Похоже в Челси классический совдепменеджмент, Грановская отсасывает у Абрамовича и тихонько пилит себе.)))
Регистрация: 11.10.2012 [жалоба]
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