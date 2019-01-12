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Похоже, "Челси" купит Паредеса. Зачем это Лондону?
Полузащитник питерского "Зенита", который, по его словам, очень хочет домой в Аргентину, может поехать играть к Сарри в Англию - журналисты сообщают, что договорённость между клубами уже была достигнута. Разбираем возможный трансфер.
Семаку придётся что-то делать с Паредесом в любом случае. Даже если "Челси" засомневается и отвернётся от кандидатуры Лео. Для нынешнего "Зенита" аргентинец чрезвычайно полезен: отсутствие его на поле иллюстрируется сочными футбольными оплеухами для питерской команды. Вроде поражения от ЦСКА на выезде, когда подопечные Семака не смогли выйти из-под "армейского" прессинга.
Но в будущем Паредес будет действовать только хуже. Он уже сейчас открыто говорит о желании покинуть Россию. При этом даже не просится в топ-клуб или хотя бы топ-лигу - хотя бы домой. Понимаете, насколько осточертела теплолюбивому латиноамериканцу наша северная столица?
К нему и футбольном плане уйма претензий. Да, он неплохо отрезает соперников передачами. Даже в условиях прессинга сохраняет ясность мышления и хорошее видение. Но расхлябанность в оборонительных действиях, слабая дисциплина и нежелание играть в нашем чемпионате напрочь портят всё хорошее и губят его сильные стороны.
Моментами вовсе кажется, что Паредес получает карточки нарочно - лишь бы пропустить следующий матч, лишь бы скорее заменили.
Даже игрок с бешеным талантом не будет по-настоящему полезен своей команде с таким подходом.
По слухам, "Челси" предлагает за аргентинца 30 миллионов евро. За такую сумму новый "Зенит", если не будет в привычной манере сорить деньгами, способен компенсировать трудности, которые возникнут из-за отбытия Лео.
Зачем Паредес нужен "Челси"?
Сарри начал в Лондоне только летом. Пока выходит не очень, но это объяснимо: довольно непросто построить команду, в основе игры которой будет лежать владение и территориальное доминирование, после эпохи Антонио Конте. Тот же Пеп в "Сити" начал крушить далеко не сразу.
После довольно бодрого начала - Сарри начал с шести побед - "Челси" забуксовал. Нельзя сказать, что совсем конкретно, но теперь "синие" лишь четвёртые. А ещё на неделе они уступили в первом полуфинале Кубки Лиги "Тоттенхэму".
У Сарри есть проблема. При том футболе, который стремится показывать "Челси" - контроль мяча на чужой половине поля и следовательно очень высокое расположение всей команды, - необходим умный футболист в центре, способный обнаружить возможности для обострений. Тот самый, кто будет и преодолевать заслоны в центре, если таковые всё-таки возникнут, и помогать при эшелонированной обороне соперника уже в штрафной - потому что при таком приёме владение часто становится холостым: игрокам некуда разбегаться, а без скоростей взломать такие редуты можно только после системных ошибок соперников. И не факт, что они их допустят. Или не забьют раньше в контратаке.
У Сарри есть такой футболист - Жоржиньо. Он идёт в лидерах АПЛ по количеству передач, подготавливает массу обострений и вообще является, наверное, важнейшим футболистом в системе итальянца. Но его научились закрывать. К Жоржиньо прикрепляется персональный оппонент и этим простым футбольным жестом ломается игра "Челси".
С этим справлялся даже контуженный "МЮ" Моурниьо - Хуан Мата выключил из игры Жоржиньо и сломал систему Сарри.
Паредес, если Сарри будет использовать вместе с Жоржиньо, может решить эту проблему. У них недурно получалось играть вместе с Нобоа, который располагался выше на поле. У Паредеса всё в порядке с футбольным интеллектом - присоединившись к Жоржиньо он способен дать "Челси" вариативность в центре: при обоюдных взаимодействиях двух настолько одарённых (мы предполагаем, что в Лондоне проблем у аргентинца с самоотдачей не будет) ломать ключевой элемент игры Сарри уже не будет так просто.
С другой стороны, формация может оказаться и иной - Паредес вполне способен оказаться лишь заменой на случай травм или дисквалификация Жоржиньо.
Но сейчас в "Челси" неспокойно
"Синие" не хотят учиться на собственных ошибках. После трансферных скандалов с Антонио Конте, уволенного в прошлом сезоне, начинаются неприятности с итальянским специалистом: директор лондонского клуба Марина Грановская не прислушивается к тренеру так, как бы этого хотелось Сарри, по трансферным вопросам. Наставник "синих" говорил в прессе:
- Как вы знаете, я не контролирую действия клуба на трансферном рынке. На мой взгляд, нам нужны еще два игрока, но дело за руководством. Я не могу говорить, какие именно позиции нуждаются в укреплении, но клуб знает мое мнение.
Так что в "Челси" сейчас парадоксальная ситуация - Сарри отвечает за результат, но не получает тех игроков, которых он хочет. Даже Пулишича из "Боруссии" подписали без согласования с ним.
Болельщикам лондонского клуба остаётся надеяться, что Паредеса Сарри хотел.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: ftbl.ru // B/R Football // sportsdaily.ru
Семаку придётся что-то делать с Паредесом в любом случае. Даже если "Челси" засомневается и отвернётся от кандидатуры Лео. Для нынешнего "Зенита" аргентинец чрезвычайно полезен: отсутствие его на поле иллюстрируется сочными футбольными оплеухами для питерской команды. Вроде поражения от ЦСКА на выезде, когда подопечные Семака не смогли выйти из-под "армейского" прессинга.
Но в будущем Паредес будет действовать только хуже. Он уже сейчас открыто говорит о желании покинуть Россию. При этом даже не просится в топ-клуб или хотя бы топ-лигу - хотя бы домой. Понимаете, насколько осточертела теплолюбивому латиноамериканцу наша северная столица?
К нему и футбольном плане уйма претензий. Да, он неплохо отрезает соперников передачами. Даже в условиях прессинга сохраняет ясность мышления и хорошее видение. Но расхлябанность в оборонительных действиях, слабая дисциплина и нежелание играть в нашем чемпионате напрочь портят всё хорошее и губят его сильные стороны.
Моментами вовсе кажется, что Паредес получает карточки нарочно - лишь бы пропустить следующий матч, лишь бы скорее заменили.
Даже игрок с бешеным талантом не будет по-настоящему полезен своей команде с таким подходом.
По слухам, "Челси" предлагает за аргентинца 30 миллионов евро. За такую сумму новый "Зенит", если не будет в привычной манере сорить деньгами, способен компенсировать трудности, которые возникнут из-за отбытия Лео.
Зачем Паредес нужен "Челси"?
Сарри начал в Лондоне только летом. Пока выходит не очень, но это объяснимо: довольно непросто построить команду, в основе игры которой будет лежать владение и территориальное доминирование, после эпохи Антонио Конте. Тот же Пеп в "Сити" начал крушить далеко не сразу.
После довольно бодрого начала - Сарри начал с шести побед - "Челси" забуксовал. Нельзя сказать, что совсем конкретно, но теперь "синие" лишь четвёртые. А ещё на неделе они уступили в первом полуфинале Кубки Лиги "Тоттенхэму".
У Сарри есть проблема. При том футболе, который стремится показывать "Челси" - контроль мяча на чужой половине поля и следовательно очень высокое расположение всей команды, - необходим умный футболист в центре, способный обнаружить возможности для обострений. Тот самый, кто будет и преодолевать заслоны в центре, если таковые всё-таки возникнут, и помогать при эшелонированной обороне соперника уже в штрафной - потому что при таком приёме владение часто становится холостым: игрокам некуда разбегаться, а без скоростей взломать такие редуты можно только после системных ошибок соперников. И не факт, что они их допустят. Или не забьют раньше в контратаке.
У Сарри есть такой футболист - Жоржиньо. Он идёт в лидерах АПЛ по количеству передач, подготавливает массу обострений и вообще является, наверное, важнейшим футболистом в системе итальянца. Но его научились закрывать. К Жоржиньо прикрепляется персональный оппонент и этим простым футбольным жестом ломается игра "Челси".
С этим справлялся даже контуженный "МЮ" Моурниьо - Хуан Мата выключил из игры Жоржиньо и сломал систему Сарри.
Паредес, если Сарри будет использовать вместе с Жоржиньо, может решить эту проблему. У них недурно получалось играть вместе с Нобоа, который располагался выше на поле. У Паредеса всё в порядке с футбольным интеллектом - присоединившись к Жоржиньо он способен дать "Челси" вариативность в центре: при обоюдных взаимодействиях двух настолько одарённых (мы предполагаем, что в Лондоне проблем у аргентинца с самоотдачей не будет) ломать ключевой элемент игры Сарри уже не будет так просто.
С другой стороны, формация может оказаться и иной - Паредес вполне способен оказаться лишь заменой на случай травм или дисквалификация Жоржиньо.
Но сейчас в "Челси" неспокойно
"Синие" не хотят учиться на собственных ошибках. После трансферных скандалов с Антонио Конте, уволенного в прошлом сезоне, начинаются неприятности с итальянским специалистом: директор лондонского клуба Марина Грановская не прислушивается к тренеру так, как бы этого хотелось Сарри, по трансферным вопросам. Наставник "синих" говорил в прессе:
- Как вы знаете, я не контролирую действия клуба на трансферном рынке. На мой взгляд, нам нужны еще два игрока, но дело за руководством. Я не могу говорить, какие именно позиции нуждаются в укреплении, но клуб знает мое мнение.
Так что в "Челси" сейчас парадоксальная ситуация - Сарри отвечает за результат, но не получает тех игроков, которых он хочет. Даже Пулишича из "Боруссии" подписали без согласования с ним.
Болельщикам лондонского клуба остаётся надеяться, что Паредеса Сарри хотел.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Фото: ftbl.ru // B/R Football // sportsdaily.ru
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