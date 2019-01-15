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Алан Дзагоев вернулся в общую группу ЦСКА

Полузащитник Алан Дзагоев вновь тренируется с общей группой московского ЦСКА. Он не занимался с командой с 13 января из-за простуды.

ЦСКА проводит первый зимний сбор в Кампоаморе, Испания.

Теги: Дзагоев ЦСКА
Вчера, 22:44
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