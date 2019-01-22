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Спортивный директор "Енисея" объяснил расторжение контракта с Дугаличем

Спортивный директор "Енисея" Денис Петровский прокомментировал расторжение контракта с защитником "Енисея" Раде Дугаличем, который перешёл в "Кайрат".

"Таково было решение тренерского штаба. После игры с ЦСКА главный тренер объявил в раздевалке, что некоторым игрокам в зимнее трансферное окно будет предложено расстаться. Впоследствии, были озвучены фамилии, где в том числе оказался Дугалич. Со стороны руководства клуба хочу выразить благодарность Раде и его агенту за понимание ситуации и корректное отношение при расторжении контракта. Желаем успешного выступления в его новом клубе.

Что касается дальнейших трансферов, то на данный момент подписан правый защитник Дмитрий Тихий, по игрокам на другие позиции также ведётся работа, и как только переговоры завершатся стадией подписания, мы об этом сразу расскажем через официальные ресурсы клуба", - цитирует Петровского "Чемпионат.сом".
Теги: Енисей Дугалич
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