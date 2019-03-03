Чудо-гол Баринова, дебют Ерёменко, финал "Спартак" – "Локомотив". Главное о победе команды Сёмина над "Ростовом"

«Локомотив» с «Ростовом» остались в тени «Спартака» и «Зенита», словно Неймар в тени Месси и Мбаппе, но кое-что интересное явили.– о матче с голевым шедевром и с первой на турнире серией пенальти, придавшей предстоящему столичному дерби особый турнирный статус.На протяжении всего турнира на трибунах красуется Станислав Черчесов. Вряд ли он тепло общается с Карпиным и является для Валерия Георгиевича примером, но кое-что у главного тренера сборной наставник «Ростова» перенял. Оба очень трепетно относятся к статусу матчей: если Черчесов запрещает говорить о товарищеских, то Карпин не считает, что матчи турнира достойны звания контрольных. Тренировочные, не более. Организатором стоит задуматься, стоит ли в следующем году приглашать на турнир команду тренера, который вообще ни во грош не ставит ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР (да, правильно название почему-то пишется кричащим капсом).Элдор произвёл фурор на Кубке Азии: если от Азмуна бомбардирских свершений и ждали, то вот нападающий «Ростова», который в клубе обычно выходит на других позициях, раскрылся неожиданно. 4 гола в 4 матчах, в том числе Японии – это сильно. Нет ничего удивительного, что в первом тайме Элдор просто рвал Чорлуку с Кверквелией, он превосходил их в скорости, борьбе, выборе позиции. Но это было вполне ожидаемо – только Элдор сейчас в по-настоящему боевых кондициях, с возобновлением сезона станет куда сложнее, да и у самого Шомуродова может наступить спад.Во втором матче подряд именно Щадин выходит в стартовом составе и проявляет себя очень ярко: сегодня дело дошло и до собственного хорошего удара, вперёд Артём шёл ещё смелее и агрессивнее. Правда, после перерыва «Ростов» сбавил не так сильно, как в матче со «Спартаком», поэтому Скопинцев тоже был хорош: и голевую скидку сделал, и передачей с фланга транзитом через Ерёменко создал момент Трошечкину.В начале встречи «Ростов» смотрелся конкретнее и интереснее, прежде всего за счёт великолепно готового Шомуродова. Ему нужно было только доставить мяч. «Локомотиву» приходилось атаковать позиционно, а в этом он традиционно не преуспевал – какая-то острота возникала только вследствие перехватов на чужой половине и быстрой доставки вперёд. Прессинг «Локомотива», кстати, создавал Новосельцеву и Сигурдссону огромные трудности, но до обрезов из репертуара «Зенита» дело не дошло.Поэтому если первую половину тайма смотреть было даже немного интересно, то вторая была похожа на типичный весенний футбол. Главное – не ошибиться, играем на результат, не до красоты и зрелищности. Говорят, что предсезонные матчи вообще имеет смысл смотреть только тренерам. Концовка первого тайма попадает сюда 100-процентно.В перерыве Сёмин поменял всю команду, Карпин же корректировал состав и по ходу игры – в скобках указана минута, на которой футболист вышел на поле.С появлением молодых ребят сразу стало веселее. Во-первых, Баринов сразу забил супергол, ради которого стоило портить зрение первым таймом.Во-вторых, Дима зарядил партнёров, которые с юношеской искрой начали лезть в обводку, Миронов ещё и финт Зидана в ход пустил. «Ростов», как и в игре со «Спартаком», сел к своим воротам, но после серии замен на 60-й минуте жёлто-синие игру стали выравнивать и даже перехватили инициативу. Правда, сравняли счёт ещё до этого благодаря стандарту и тому, что Хёведес превратился в Олега Пашинина. Причём нынешнего, 44-летнего. Но в целом бритоголовый немец сыграл неплохо и справлялся с Шомуродовым успешнее партнёров. Кьяртанссон же молодчик – 2 гола в 2 матчах, шаги к основе.Кто точно не собирается сидеть в запасе, так это финский новичок «Ростова». Вопрос с одновременным размещением на поле Ерёменко и Попова этот матч никак прояснить не мог, поэтому оставалось просто наблюдать за Романом. Выводов о его работе без мяча по 30 минутам товарищеской игры, конечно, делать нельзя, но с пасом и видением поля всё здорово. Да, запорол разгон одной из контратак, но в остальном царил в распасовке любыми частями стопы. Ну а сильнее 11-метрового в исполнении Ерёменко меня в этом матче впечатлили только боковые ножницы Баринова.Валерию Карпину вообще наплевать на результат, поэтому он, наверное, уже и забыл, кто из его парней не забил пенальти в проигранной послематчевой серии. Но у Олега Кононова отношение к турниру иное, да и Сёмин откровенного пренебрежения не выражал. Так что матч «Спартака» и «Локомотива» будет настоящим финалом, победитель которого точно заберёт себе трофей, причём даже в случае победы в серии пенальти. Одну для «Локо» Коченков уже вытянул.