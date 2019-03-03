РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
полная таблица

Локомотив (Россия)

Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург

Ростов (Россия)

Енисей03.03.19Ростов
Крылья
Советов		1 - 008.12.18Ростов

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Чудо-гол Баринова, дебют Ерёменко, финал "Спартак" – "Локомотив". Главное о победе команды Сёмина над "Ростовом"

«Локомотив» с «Ростовом» остались в тени «Спартака» и «Зенита», словно Неймар в тени Месси и Мбаппе, но кое-что интересное явили. Rusfootball.info – о матче с голевым шедевром и с первой на турнире серией пенальти, придавшей предстоящему столичному дерби особый турнирный статус.

Черчесов-стайл

На протяжении всего турнира на трибунах красуется Станислав Черчесов. Вряд ли он тепло общается с Карпиным и является для Валерия Георгиевича примером, но кое-что у главного тренера сборной наставник «Ростова» перенял. Оба очень трепетно относятся к статусу матчей: если Черчесов запрещает говорить о товарищеских, то Карпин не считает, что матчи турнира достойны звания контрольных. Тренировочные, не более. Организатором стоит задуматься, стоит ли в следующем году приглашать на турнир команду тренера, который вообще ни во грош не ставит ФОНБЕТ КУБОК МАТЧ ПРЕМЬЕР (да, правильно название почему-то пишется кричащим капсом).

Чудо-гол Баринова, дебют Ерёменко, финал "Спартак" – "Локомотив". Главное о победе команды Сёмина над "Ростовом"


Шомуродов – монстр. Но это ничего не значит

Элдор произвёл фурор на Кубке Азии: если от Азмуна бомбардирских свершений и ждали, то вот нападающий «Ростова», который в клубе обычно выходит на других позициях, раскрылся неожиданно. 4 гола в 4 матчах, в том числе Японии – это сильно. Нет ничего удивительного, что в первом тайме Элдор просто рвал Чорлуку с Кверквелией, он превосходил их в скорости, борьбе, выборе позиции. Но это было вполне ожидаемо – только Элдор сейчас в по-настоящему боевых кондициях, с возобновлением сезона станет куда сложнее, да и у самого Шомуродова может наступить спад.

Так Скопинцева всё же можно продавать?

Во втором матче подряд именно Щадин выходит в стартовом составе и проявляет себя очень ярко: сегодня дело дошло и до собственного хорошего удара, вперёд Артём шёл ещё смелее и агрессивнее. Правда, после перерыва «Ростов» сбавил не так сильно, как в матче со «Спартаком», поэтому Скопинцев тоже был хорош: и голевую скидку сделал, и передачей с фланга транзитом через Ерёменко создал момент Трошечкину.

Игра действительно не для зрителей

В начале встречи «Ростов» смотрелся конкретнее и интереснее, прежде всего за счёт великолепно готового Шомуродова. Ему нужно было только доставить мяч. «Локомотиву» приходилось атаковать позиционно, а в этом он традиционно не преуспевал – какая-то острота возникала только вследствие перехватов на чужой половине и быстрой доставки вперёд. Прессинг «Локомотива», кстати, создавал Новосельцеву и Сигурдссону огромные трудности, но до обрезов из репертуара «Зенита» дело не дошло.

Поэтому если первую половину тайма смотреть было даже немного интересно, то вторая была похожа на типичный весенний футбол. Главное – не ошибиться, играем на результат, не до красоты и зрелищности. Говорят, что предсезонные матчи вообще имеет смысл смотреть только тренерам. Концовка первого тайма попадает сюда 100-процентно.

Свежая кровь

В перерыве Сёмин поменял всю команду, Карпин же корректировал состав и по ходу игры – в скобках указана минута, на которой футболист вышел на поле.



С появлением молодых ребят сразу стало веселее. Во-первых, Баринов сразу забил супергол, ради которого стоило портить зрение первым таймом.



Во-вторых, Дима зарядил партнёров, которые с юношеской искрой начали лезть в обводку, Миронов ещё и финт Зидана в ход пустил. «Ростов», как и в игре со «Спартаком», сел к своим воротам, но после серии замен на 60-й минуте жёлто-синие игру стали выравнивать и даже перехватили инициативу. Правда, сравняли счёт ещё до этого благодаря стандарту и тому, что Хёведес превратился в Олега Пашинина. Причём нынешнего, 44-летнего. Но в целом бритоголовый немец сыграл неплохо и справлялся с Шомуродовым успешнее партнёров. Кьяртанссон же молодчик – 2 гола в 2 матчах, шаги к основе.

Ерёменко в порядке

Кто точно не собирается сидеть в запасе, так это финский новичок «Ростова». Вопрос с одновременным размещением на поле Ерёменко и Попова этот матч никак прояснить не мог, поэтому оставалось просто наблюдать за Романом. Выводов о его работе без мяча по 30 минутам товарищеской игры, конечно, делать нельзя, но с пасом и видением поля всё здорово. Да, запорол разгон одной из контратак, но в остальном царил в распасовке любыми частями стопы. Ну а сильнее 11-метрового в исполнении Ерёменко меня в этом матче впечатлили только боковые ножницы Баринова.

«Спартак» и «Локомотив» разыграют трофей

Валерию Карпину вообще наплевать на результат, поэтому он, наверное, уже и забыл, кто из его парней не забил пенальти в проигранной послематчевой серии. Но у Олега Кононова отношение к турниру иное, да и Сёмин откровенного пренебрежения не выражал. Так что матч «Спартака» и «Локомотива» будет настоящим финалом, победитель которого точно заберёт себе трофей, причём даже в случае победы в серии пенальти. Одну для «Локо» Коченков уже вытянул.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

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Теги: Локомотив Ростов Баринов Карпин Шомуродов
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