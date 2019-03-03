Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
|Зенит
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Томас Тухель: уже несколько дней жду Паредеса, но его нигде нет!
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель пошутил по поводу скорого перехода во французский клуб полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса.
"Уже несколько дней жду Паредеса, но его всё нет. Я искал его в душевой, в раздевалке, у физиотерапевтов, у вратарей. Его нигде нет!" - цитирует Тухеля Canal+.
"Уже несколько дней жду Паредеса, но его всё нет. Я искал его в душевой, в раздевалке, у физиотерапевтов, у вратарей. Его нигде нет!" - цитирует Тухеля Canal+.
? Thomas Tuchel sur l'arriv?e de Paredes : "Je l'attends depuis quelques jours. Chaque jour il n'est pas l?. Je l'ai cherch? dans les douches, dans le vestiaire, dans la salle de kin? (...)" ? pic.twitter.com/bhYXFnTixl— Canal Football Club (@CanalFootClub) January 27, 2019
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