Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Томас Тухель: уже несколько дней жду Паредеса, но его нигде нет!

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель пошутил по поводу скорого перехода во французский клуб полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса.

"Уже несколько дней жду Паредеса, но его всё нет. Я искал его в душевой, в раздевалке, у физиотерапевтов, у вратарей. Его нигде нет!" - цитирует Тухеля Canal+.

Теги: Паредес Тухель Пари Сен-Жермен Зенит Трансферы
Сегодня, 05:30
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