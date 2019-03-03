Томас Тухель: уже несколько дней жду Паредеса, но его нигде нет!

? Thomas Tuchel sur l'arriv?e de Paredes : "Je l'attends depuis quelques jours. Chaque jour il n'est pas l?. Je l'ai cherch? dans les douches, dans le vestiaire, dans la salle de kin? (...)" ? pic.twitter.com/bhYXFnTixl — Canal Football Club (@CanalFootClub) January 27, 2019

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель пошутил по поводу скорого перехода во французский клуб полузащитника "Зенита" Леандро Паредеса."Уже несколько дней жду Паредеса, но его всё нет. Я искал его в душевой, в раздевалке, у физиотерапевтов, у вратарей. Его нигде нет!" - цитирует Тухеля Canal+.