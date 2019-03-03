Локомотив (Россия)

РПЛ 2018/19

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1 Зенит 17 34
...
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
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7 Ростов 17 24
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Спартак2 - 102.12.18Локомотив

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Юрий Семин: нет смысла говорить об усилении состава - через два дня трансферное окно закрывается

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что клуб подпишет контракт с 17-летним полузащитником "Рустави" Хвичи Кварацхелии.

"Нет никакого смысла говорить об усилении состава, потому что через два дня трансферное окно закрывается. Всегда хочется усилиться, но надо брать либо тех, кто лучше имеющихся, либо игрока на перспективу. Кого-то молодого мы еще возьмем. Я про грузинского полузащитника Хвичу Кварацхелию. Он присоединится к нам в Марбелье", – сказал Семин.

Кварацхелии является воспитанником академии тбилисского "Динамо", а в марте 2018 года перешел в "Рустави".

"Чемпионат"
Теги: Семин Локомотив
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