РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Локомотив (Россия)

Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург

Новости партнеров

"Спартак" - "Локомотив": Зе Луиш и Смолов выйдут на поле с первых минут

Московские "Спартак" и "Локомотив" огласили стартовые составы на заключительный матч товарищеского турнира "Фонбет Кубок Матч Премьер".

"Спартак": Александр Селихов, Илья Кутепов, Георгий Джикия, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий, Айртон Лукас, Роман Зобнин, Денис Глушаков, Александр Ташаев, Софьян Ханни, Зе Луиш.

"Локомотив": Маринато Гилерме, Ведран Чорлука, Соломон Кверквелия, Михаил Лысов, Дмитрий Баринов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Владислав Игнатьев, Гжегож Крыховяк, Джефферсон Фарфан, Фёдор Смолов.
Теги: Спартак Локомотив Зе Луиш Смолов
Сегодня, 19:06
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(2)
#3  Kytarba  Сочи (Сегодня, 19:18)
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  •  (0)
Болеет за:
«Химки»
Болею за Ташаева,хочу чтоб он заиграл в Спартаке" и был твердым основным.Ну и гол Смолова сегодня ожидаем.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#2  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 19:16)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Бойтесь Федю, пенальти не забившего!
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#1  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 19:12)
  • 0
  •  (2)

боевые составы!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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