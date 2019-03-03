Спартак (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
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Спартак03.03.19Краснодар
Динамо10.03.19Спартак
Сыгранные
Анжи0 - 308.12.18Спартак
Спартак2 - 102.12.18Локомотив

Новости партнеров

Леонид Федун: продать Зе Луиша за €3 млн? Издеваетесь, что ли? Надо хотя бы 35

Владелец московского "Спартака" Леонид Федун дал понять, что потенциальным покупателем придётся заплатить большую сумму за трансфер нападающего Зе Луиша.

"Пока и близко нет таких предложений по Зе Луишу, как пишут. Если заплатят, как за Леандро Паредеса, буду думать. Продавать за €3 млн? Издеваетесь, что ли? Надо хотя бы €35 млн", - цитирует Федуна "Чемпионат.сом".
Теги: Зе Луиш Спартак Федун
Сегодня, 21:30
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(8)
#20  junga  Сочи (Сегодня, 22:34)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Эх и душанула жаба Федуна за Паредаса, даже смешко как он плохо скрывает зависть, кому он нужен даже за 5 лям, тактически бесполезный игрок, и мало забивающий


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ДА, МЫ БОМЖИ!!!
Регистрация: 28.09.2010 [жалоба]
#19  guns111  Выборг (Сегодня, 22:34)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
kurynin60,
правильно клуб ты выбрал


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Верните Константина
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#18  Skyline  СПБ (Сегодня, 22:28)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: kurynin60
А чем хуже Зе Луиш Паредеса??? Всем лучше. Прилично забивает, отлично играет головой , отрабатывает даже в обороне, снимая верховые. Поэтому даже странно сравнивать Зе и Паредеса . Паредесу цену искусственно надули, скорее всего темные фейрплейные дела нужные Зениту. Любой здравомыслящий болельщик это видит и понимает, а те болотные неадекваты которые постоянно с.рут на ветке против спартачей их мнение для нормальных, объективных людей безразлично. Зе сегодня показал сколько и чего он стоит!

*** ты идиот


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#17  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 22:21)
  • -3
  •  (7)
online

А чем хуже Зе Луиш Паредеса??? Всем лучше. Прилично забивает, отлично играет головой , отрабатывает даже в обороне, снимая верховые. Поэтому даже странно сравнивать Зе и Паредеса . Паредесу цену искусственно надули, скорее всего темные фейрплейные дела нужные Зениту. Любой здравомыслящий болельщик это видит и понимает, а те болотные неадекваты которые постоянно с.рут на ветке против спартачей их мнение для нормальных, объективных людей безразлично. Зе сегодня показал сколько и чего он стоит!
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#16  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:17)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
3,30

Каждому!
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#15  жася  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:14)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
ТОЧНО текстовик ощибся с цифрами не 35000000 а 35000 у.e
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
#14  utekay  Россия (Сегодня, 22:11)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
3,30 confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#13  Frankenstein   (Сегодня, 22:06)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
ущербные бомжите,которых поимели все кому не лень,еще что то рассуждают,смехота
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#12  жася  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:05)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Кристоф,
Миллер умный а Федун так погулять вышел
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
#11  Кристоф   (Сегодня, 22:04)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Хитрый Лис
Скорее в твоей, раз ты считаешь, что за этого черного Погребняка кто-то даст 35.

Я считаю его цена от 20-25, а там как договорятся.
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#10  Schweinsteiger   (Сегодня, 22:04)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Короче на 15шке сторгуются


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#9  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:02)
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Кристоф
В башке твоей ошибка. Видимо серьезная

Скорее в твоей, раз ты считаешь, что за этого черного Погребняка кто-то даст 35.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#8  Кристоф   (Сегодня, 21:53)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: жася
Ну а что вы хотели Федун(еврей) и деньги это несопоставимо где бабло а где федун

Действительно. А Миллер то чисто русская фамилия?
Цитата: Хитрый Лис
В тексте видимо ошибка. Не 35, а 3,5 млн

В башке твоей ошибка. Видимо серьезная.
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#7  ШаХерезада   (Сегодня, 21:52)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
две банки локо smile И плач бомжей, зашивающих задос через передас


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Хочешь я расскажу тебе сказку?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#6  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 21:48)
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
В тексте видимо ошибка. Не 35, а 3,5 млн
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#5  жася  Санкт-Петербург (Сегодня, 21:46)
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Ну а что вы хотели Федун(еврей) и деньги это несопоставимо где бабло а где федун
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:45)
  • 0
  •  (2)

Теперь можно
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  SuperDimon  Тула (Сегодня, 21:41)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Динамо» М
За это дерево 35? Прыгать только умеет и все его таланты. Хи-хи...
Регистрация: 4.04.2013 [жалоба]
#2  Skyline  СПБ (Сегодня, 21:39)
  • -2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
закусывать надо.
за что там 35 платить?


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это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 21:32)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Волга НН»
Мало забивает ,максимум 10 млн.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
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