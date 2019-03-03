РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
полная таблица

Спартак (Россия)

Спартак03.03.19Краснодар
Анжи0 - 308.12.18Спартак

Локомотив (Россия)

Локомотив03.03.19Крылья
Советов
Локомотив2 - 108.12.18Оренбург

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Юрий Семин: победа "Спартака" закономерна

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин после заключительного матча "Фонбет Кубка Матч Премьер" против "Спартака" (0:4) заявил, что победа красно-белых стала закономерной.

"Мы до этого выиграли две игры – это хорошо для нас. "Спартак" был свежее, агрессивнее, а также оказался лучше физически подготовлен. Его победа закономерна. У нас преимущества сегодня не было Поэтому они и выиграли.

Мы выполнили всю работу, получили игровую практику и обошлись без травм, а также посмотрели молодежь", - сказал Семин в эфире канала "Матч ТВ".
Теги: Семин Спартак Локомотив
Вчера, 22:51
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8
(2)
#8  tantara  Уфа (Вчера, 23:44)
  • -1
  •  (1)

Цитата: iDEAD
кек диван не обосцы )))

Обосцать я смогу только тебя легко, трухля.


Ты тут умничаешь, но ты петух. И скорее всего и такое твое потомство. Иначе и быть не может.



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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
#7  iDEAD  Череповец (Вчера, 23:41)
  • +1
  •  (1)

Цитата: tantara
А лично тебя, я сейчас жестко ударил бы. И хотел бы что бы сломать тебе какую-то кость. Ты петух-трехствольный.

кек диван не обосцы )))
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#6  tantara  Уфа (Вчера, 23:34)
  • -2
  •  (2)

Цитата: iDEAD
ты просто убогий

А лично тебя, я сейчас жестко ударил бы. И хотел бы что бы сломать тебе какую-то кость. Ты петух-трехствольный.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
#5  iDEAD  Череповец (Вчера, 23:33)
  • 0
  •  (2)

Цитата: tantara
Согласен со старым алкашом. Великие постоянно должны чпокать 5 колесо Москвы.

ты просто убогий

Цитата: Morder
Юрий Палыч заслуженный тренер, мастер спорта, чемпион России, Обладатель кубка России, в сравнение с ним ты просто клавиатурная амеба, причем еще и плохо воспитанная, коли позволяешь себе такие высказывания.

А еще он спартаковец )))
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#4  tantara  Уфа (Вчера, 23:17)
  • -2
  •  (4)

Цитата: Morder
, в сравнение с ним ты просто клавиатурная амеба, причем еще и плохо воспитанная, коли позволяешь себе такие высказывания.


Ну куда нам до высокоинтеллектуальных лохов с мокрощелками.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
#3  Morder   (Вчера, 23:13)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Ювентус»
Цитата: tantara
Согласен со старым алкашом. Великие постоянно должны чпокать 5 колесо Москвы.


Юрий Палыч заслуженный тренер, мастер спорта, чемпион России, Обладатель кубка России, в сравнение с ним ты просто клавиатурная амеба, причем еще и плохо воспитанная, коли позволяешь себе такие высказывания.
Регистрация: 7.01.2019 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Вчера, 22:58)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо Палыч!Ничего страшного,главное дай бой бомжеконям в РПЛ
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  tantara  Уфа (Вчера, 22:56)
  • -3
  •  (9)

Согласен со старым алкашом. Великие постоянно должны чпокать 5 колесо Москвы.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 2.06.2012 [жалоба]
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