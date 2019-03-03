Краснодар (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Спартак03.03.19Краснодар
Краснодар10.03.19Оренбург
Сыгранные
Краснодар1 - 109.12.18Уфа
Краснодар2 - 002.12.18Урал

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Источник: "Млада Болеслав" выкупила Николая Комличенко у "Краснодара"

По информации "СЭ", "Млада Болеслав" выкупила трансфер российского форварда Николая Комличенко.

Теперь права на футболиста принадлежат чешскому клубу. 23-летний россиянин в текущем сезоне провел 18 матчей в чемпионате страны и забил 18 мячей.
Теги: Комличенко Краснодар
Сегодня, 09:02
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