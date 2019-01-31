Контракт Николая Комличенко с "Млада Болеслав" рассчитан до середины 2022 года

Новый контракт 23-летнего форварда Николая Комличенко с чешским клубом "Млада Болеслав" рассчитан до середины 2022 года.Напомним, позавчера стало известно о том, что чешский клуб выкупил права на Комличенко у "Краснодара".