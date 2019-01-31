РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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Контракт Николая Комличенко с "Млада Болеслав" рассчитан до середины 2022 года

Новый контракт 23-летнего форварда Николая Комличенко с чешским клубом "Млада Болеслав" рассчитан до середины 2022 года.

Напомним, позавчера стало известно о том, что чешский клуб выкупил права на Комличенко у "Краснодара".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Комличенко
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