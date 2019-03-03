Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Зенит (Россия)
РПЛ 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|17
|34
|2
|Краснодар
|17
|33
|3
|ЦСКА
|17
|30
|4
|Спартак
|17
|28
|5
|Локомотив
|17
|28
|6
|Рубин
|17
|25
|...
|16
|Енисей
|17
|10
|Предстоящие
|Урал
|03.03.19
|Зенит
|Зенит
|10.03.19
|Уфа
|Сыгранные
|Зенит
|1 - 209.12.18
|Рубин
|Арсенал
Тула
|4 - 203.12.18
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Дмитрий Гордон: Ракицкий стоит с футболкой "Россия" и позирует. Дурак, ты понимаешь, что делаешь за эти сраные миллионы?
Дмитрий Гордон - украинский журналист и телеведущий, автор программы "Гордон", высказался относительно перехода защитника Ярослава Ракицкого в "Зенит".
"Это очень грустная история. Когда он сфотографировался с футболкой "Зенита", где было написано "Россия", меня чуть не вывернуло, я вам честно скажу. Я не могу на это смотреть. Я не хочу осуждать Ракицкого, не суди, да не судим будешь. Мне просто так отвратительно… Столько людей погибло от российских пуль, от российских снарядов, от россиян. Россияне его родной Донецк, в котором он играл, забрали. Он не может выходить на поле прекрасного стадиона "Шахтера". Донецкий аэропорт, за который погибло столько наших ребят, лучший украинский аэропорт, полностью разрушили. А он стоит с футболкой "Россия" и позирует. Или идиот, такое среди футболистов бывает, или мерзавец, или я не знаю… Чёрт с припаянной башкой. Просто чёрт.
В сборную не надо хоть его приглашать. Это его свобода, я же не призываю, чтобы ему что-то плохо сделали. Лично мне он плюнул в душу, стоя с футболкой "Россия". Тем, кто погибли, на могилы их плюнул, если могилы остались. Стране своей… Ну ты же за сборную Украины выходил, ты же цвета Украины защищал! Ты, дурак, понимаешь, что ты делаешь вообще за эти сраные миллионы?! К Ракицкому я испытываю отвращение, чувство брезгливости. Мне просто плохо физически от того, что я это вижу. Что парень, который пел гимн украинский, защищал цвета Украины, может позировать с самодовольной ухмылкой на фотографии с футболкой, где написано "Россия". Или он одноклеточный, или он негодяй. Третьего не дано", – сказал Гордон в программе "Вечерний прайм".
"Это очень грустная история. Когда он сфотографировался с футболкой "Зенита", где было написано "Россия", меня чуть не вывернуло, я вам честно скажу. Я не могу на это смотреть. Я не хочу осуждать Ракицкого, не суди, да не судим будешь. Мне просто так отвратительно… Столько людей погибло от российских пуль, от российских снарядов, от россиян. Россияне его родной Донецк, в котором он играл, забрали. Он не может выходить на поле прекрасного стадиона "Шахтера". Донецкий аэропорт, за который погибло столько наших ребят, лучший украинский аэропорт, полностью разрушили. А он стоит с футболкой "Россия" и позирует. Или идиот, такое среди футболистов бывает, или мерзавец, или я не знаю… Чёрт с припаянной башкой. Просто чёрт.
В сборную не надо хоть его приглашать. Это его свобода, я же не призываю, чтобы ему что-то плохо сделали. Лично мне он плюнул в душу, стоя с футболкой "Россия". Тем, кто погибли, на могилы их плюнул, если могилы остались. Стране своей… Ну ты же за сборную Украины выходил, ты же цвета Украины защищал! Ты, дурак, понимаешь, что ты делаешь вообще за эти сраные миллионы?! К Ракицкому я испытываю отвращение, чувство брезгливости. Мне просто плохо физически от того, что я это вижу. Что парень, который пел гимн украинский, защищал цвета Украины, может позировать с самодовольной ухмылкой на фотографии с футболкой, где написано "Россия". Или он одноклеточный, или он негодяй. Третьего не дано", – сказал Гордон в программе "Вечерний прайм".
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