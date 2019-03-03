Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

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Дмитрий Гордон: Ракицкий стоит с футболкой "Россия" и позирует. Дурак, ты понимаешь, что делаешь за эти сраные миллионы?

Дмитрий Гордон - украинский журналист и телеведущий, автор программы "Гордон", высказался относительно перехода защитника Ярослава Ракицкого в "Зенит".

"Это очень грустная история. Когда он сфотографировался с футболкой "Зенита", где было написано "Россия", меня чуть не вывернуло, я вам честно скажу. Я не могу на это смотреть. Я не хочу осуждать Ракицкого, не суди, да не судим будешь. Мне просто так отвратительно… Столько людей погибло от российских пуль, от российских снарядов, от россиян. Россияне его родной Донецк, в котором он играл, забрали. Он не может выходить на поле прекрасного стадиона "Шахтера". Донецкий аэропорт, за который погибло столько наших ребят, лучший украинский аэропорт, полностью разрушили. А он стоит с футболкой "Россия" и позирует. Или идиот, такое среди футболистов бывает, или мерзавец, или я не знаю… Чёрт с припаянной башкой. Просто чёрт.

В сборную не надо хоть его приглашать. Это его свобода, я же не призываю, чтобы ему что-то плохо сделали. Лично мне он плюнул в душу, стоя с футболкой "Россия". Тем, кто погибли, на могилы их плюнул, если могилы остались. Стране своей… Ну ты же за сборную Украины выходил, ты же цвета Украины защищал! Ты, дурак, понимаешь, что ты делаешь вообще за эти сраные миллионы?! К Ракицкому я испытываю отвращение, чувство брезгливости. Мне просто плохо физически от того, что я это вижу. Что парень, который пел гимн украинский, защищал цвета Украины, может позировать с самодовольной ухмылкой на фотографии с футболкой, где написано "Россия". Или он одноклеточный, или он негодяй. Третьего не дано", – сказал Гордон в программе "Вечерний прайм".

Дмитрий Гордон: Ракицкий стоит с футболкой "Россия" и позирует. Дурак, ты понимаешь, что делаешь за эти сраные миллионы?
Теги: Ракицкий Зенит Шахтер
Вчера, 21:48
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42
(10)
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#42  Мишке   (Сегодня, 00:21)
  • +3
  •  (3)

Гордону жаба задаваила)) Он столько срет против России, а ему только копейки от кастрюль перепадают))


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мишке братское серце ат души в душу жызнь
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#41  Ozzy  пос.Тарасовская (Сегодня, 00:16)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
этот, жалеет, что пошел против страны в которой он стал популярным, и это теперь все высказывает против нас..
Регистрация: 14.07.2018 [жалоба]
#40  s.o.b.   (Сегодня, 00:00)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
КАМАЗ
Зачем хохлам газ? Их там "подорванный пукан" неплохо согревает, да так, что и воду в чайнике на нем вскипятить можно smile

"Сраные миллионы...", ну-ну...
Регистрация: 16.09.2010 [жалоба]
#39  Barmaley   (Вчера, 23:58)
  • +4
  •  (4)

Цитата: оптимист
Гордон тоже на этой статье поднимает рейтинг и соответственно делает на этом деньги.

Согласен с вами. Слушал его интервью на канале Россия. В ответ на вопрос нашего ведущего погнал голимую рекламу украинских фирм вместо ответа на вопрос. Н Ну там у него конечно чистые деньги капают на карту.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#38  оптимист  чебоксары (Вчера, 23:55)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Гордон тоже на этой статье поднимает рейтинг и соответственно делает на этом деньги.
Регистрация: 10.10.2009 [жалоба]
#37  Liberator  Монако (Вчера, 23:54)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: diego milito 22
Гордон, оказывается , дурачек!

Тогда ты эстонец.
Регистрация: 3.04.2016 [жалоба]
#36  CSKA-180505  Североморск (Вчера, 23:46)
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Я не хочу осуждать Ракицкого/ Или он одноклеточный Учитывая текст между двумя этими отрезками,одноклеточный как раз Гордон... laughing
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#35  Sandr_71   (Вчера, 23:43)
  • +5
  •  (5)

Это вы там дебилы такие как ты гордон начинаете снова политику в спорт впутывать. Наверное завидно урод что будет Ракицкий такие бабки зарабатывать?
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
#34  diego milito 22   (Вчера, 23:38)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Гордон, оказывается , дурачек! Он не знает такой простой вещи, что этот логотип "Россия" означает одного из спонсоров "Зенита"- КБ "Россия".
Он захлебывается собственной желчью от перехода Ракитского, но сам регулярно приглашает к себе в гости российских политиков, артистов, футбольных тренеров и спортсменов-ветеранов. От этого ему делается хорошо и он не сыплет отборной бранью, как базарная баба, в их адрес.
Что еще сказать, самый настоящий хасидский чёрт и лицемерная мразь.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#33  Брюзга  Рязань (Вчера, 23:26)
  • +11
  •  (13)

Гандон, как это бандеровцы до твоего папаши в 42-м не добрались? Небось где-нибудь в Ярославле отсиживался? Ничего, их внуки тебе про Бабий Яр напомнят. Дай только срок.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#32  Гринч  СПб (Вчера, 23:25)
  • +9
  •  (11)

Дмитрий Гордон: Ракицкий стоит с футболкой "Россия" и позирует. Дурак, ты понимаешь, что делаешь за эти сраные миллионы?...


Это Гордон-Гон-дон....на публику пишет...На самом деле он м...к...Фашист ебу...й....Надо же такую хрень написать,а ведь он отлично знает что Русских военных там на Дамбасе нет...Если бы ли...то Хохляндия уже бы состояла из одних могил таких вот людишек вся.


--------------------
Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
#31  Odyssey  Санкт-Петербург (Вчера, 23:24)
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Дмитрий Гоnдон это кто??
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#30  Санта Клаус   (Вчера, 23:16)
  • +8
  •  (10)

интересно что скажет этот чудак о тех 2-3 миллионах украинцах которые на заработках в России.. тоже презирает.. или они здесь во славу Украины...
Регистрация: 4.11.2018 [жалоба]
#29  metis  Riga (Вчера, 22:57)
  • +12
  •  (16)
Болеет за:
«Зенит»
Кто кого бомбит Киев Донбасс, или Донбасс Киев? Штопанный Гордон.


--------------------
Обрусевший латыш.
Регистрация: 26.02.2013 [жалоба]
#28  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Вчера, 22:57)
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Я думаю не последний, кто убежит из Украины в Россию. Подаст пример так сказать


--------------------
Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#27  нетрал   (Вчера, 22:55)
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
когда в таких как гордон отпадет надобность куда они смоются? или их зачистят? я ,говорит не призываю...именно призываешь !
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#26  лад  USSR (Вчера, 22:51)
  • +10
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Рагули желчью захлебываются. Это хорошо!
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#25  tar-tas  Moskwa (Вчера, 22:50)
  • +11
  •  (13)

Шо, и на Хохляндии гордоны телевидение захватили. На голубой огонёк, падлы, лезут.


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
#24  CSKA085  Москва (Вчера, 22:48)
  • +9
  •  (13)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ракицкий у этого гондона спросить забыл
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#23  liasport433   (Вчера, 22:46)
  • +9
  •  (11)
online

причем тут спорт и политические игры!! не пойму... там людей посылают воевать, а народ виноват...причем везде!!!кто на кого напал и убивал я не знаю , не верю никому , но явно это все власти, это не народ послал давай те соберемся и пойдем на войну!!! бред это все!
Регистрация: 19.06.2017 [жалоба]
#22  Бауэр  Москва (Вчера, 22:43)
  • +12
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Очень радовал Ракицкий в Шахтере (5-6 матчей в год смотрел стабильно), на мой дилетантский взгляд сильнее и Нету, и Мевли, читает игру на порядок выше, очень достойное приобретение. И главное, что бы без травли "оТТуда".


--------------------
Одна жизнь, одна любовь, одна команда.
Регистрация: 4.07.2012 [жалоба]
#21  пушкин  спб (Вчера, 22:38)
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что Гордон, человек с куриными мозгами. Я так иногда посматриваю этого гуманоида, и давно сделал вывод, что его вью рассчитаны на публику дошкольного возраста, пустой, как барабан.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
#20  Stilet   (Вчера, 22:37)
  • +7
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Что интересно Гордон как-то умолчал об этом smile

По окончании третьего курса был призван в армию и отслужил 2 года: сначала в учебной части в посёлке Медведь Новгородской области, из которой вышел младшим сержантом, а затем под Ленинградом в ракетных войсках.

ФОТО
Регистрация: 28.01.2019 [жалоба]
#19  spiri   (Вчера, 22:37)
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Челси»
Гордон по кличке "штопаный"переобувался не раз!Скоро сам оды России запоет!! blush


--------------------
Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#18  saint BASIL  Внешнее кольцо (Вчера, 22:36)
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
пропагандисты х?евы, теперь очередь за нашими двумя лысыми гоНдонами


--------------------
бомжам тут не место...
Регистрация: 20.07.2007 [жалоба]
#17  fd65   (Вчера, 22:33)
  • +16
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
А ты, ушлепок еврейский , не за миллионы жопу рвешь????? Мразь конченная...
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#16  Яamon   (Вчера, 22:31)
  • +13
  •  (17)
Болеет за:
«Локомотив»
чисто жидовская черта - вносить смуту и стравливать народы. брата с братом стравить? не вопрос
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#15  avnik  море (Вчера, 22:30)
  • +12
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Гордон вынужден соблюдать условия игры. Война же где-то идет... Великую Отечественную уже переплюнула или еще нет? Вот такие ган доны её и лепят...


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#14  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 22:29)
  • +8
  •  (12)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Лучше бы тебя вывернуло и так много-много раз, до окончательной твоей перемоги.
Лысый Кондон известный бандеровец с начисто отбитым от русофобии серым веществом.
Поищите на юТьюб, как этого ушлепка стебет "Кот Костян", все его мысли это дерьмо стекающее по его обоссаным штанинам.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#13  Клим Климов   (Вчера, 22:26)
  • +16
  •  (18)

Гордон, ты такой гордон.. Да Ракицкий больший патриот раз в 100, чем эта мрраззота, разжигающая ненависть между людьми!!
Регистрация: 1.07.2017 [жалоба]
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