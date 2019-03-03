Ринат Билялетдинов прокомментировал переход Азмуна в "Зенит"

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов высказался о переходе нападающего "Рубина" Сердара Азмуна в "Зенит."Для Азмуна – это шаг вперед, потому что в "Зените" он будет прогрессировать быстрее, чем в "Рубине". Возможно, ему стоило перейти пораньше, из "Ростова", а не из "Рубина". За последние два года он не так сильно прибавил, как мог бы", - сказал специалист.Билялетдинов также рассказал о деталях сделки."Знаю, что питерцы купили Азмуна за двенадцать миллионов. Эта цена ниже среднего. Но если смотреть на уровень футболиста, который он показывал в последнее время, вспышек вспышек недостаточно, чтобы поднять его стоимость выше", - добавил он.