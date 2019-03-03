Зенит (Россия)

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
...
16 Енисей 17 10
полная таблица
Предстоящие
Урал03.03.19Зенит
Зенит10.03.19Уфа
Сыгранные
Зенит1 - 209.12.18Рубин
Арсенал
Тула		4 - 203.12.18Зенит

Новости партнеров

Ринат Билялетдинов прокомментировал переход Азмуна в "Зенит"

Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов высказался о переходе нападающего "Рубина" Сердара Азмуна в "Зенит.

"Для Азмуна – это шаг вперед, потому что в "Зените" он будет прогрессировать быстрее, чем в "Рубине". Возможно, ему стоило перейти пораньше, из "Ростова", а не из "Рубина". За последние два года он не так сильно прибавил, как мог бы", - сказал специалист.

Билялетдинов также рассказал о деталях сделки.

"Знаю, что питерцы купили Азмуна за двенадцать миллионов. Эта цена ниже среднего. Но если смотреть на уровень футболиста, который он показывал в последнее время, вспышек вспышек недостаточно, чтобы поднять его стоимость выше", - добавил он.

"Газета.ру"
Теги: Азмун Билялетдинов Р. Зенит
Сегодня, 09:39
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.