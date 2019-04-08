Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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РФС: вопрос лицензирования "Анжи" будет подниматься в конце апреля

Председатель комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов Александр Зорков опроверг информацию о том, что махачкалинский "Анжи" не допущен до лицензирования на следующий сезон.

"Подождите, вы ставите этот вопрос слишком рано, сейчас не о чем говорить. Комиссия еще даже не собиралась. Документы рассматриваются, на них смотрят эксперты. Я думаю, что мы начнем рассматривать этот вопрос, то есть лицензирование на сезон-2019/20, ближе к концу апреля", - цитирует Зоркова "Спорт-Экспресс".
Теги: Анжи
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