Россия РПЛ 2018/19 
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Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Оренбург
Урал
Крылья Советов
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Павел Колобков: Fan ID и ВАР? Я аккуратно подхожу к нововведениям

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал возможность введения системы Fan ID и видеоповторов в российском футболе.

"Система Fan Id обсуждается, это сложная вещь. Когда будет решение, тогда мы объявим.

Система ВАР? Я не большой профессионал в этом. Ее должны оценивать тренеры и футболисты. Внедрение таких нововведений может сильно повлиять на результат игры. Я очень осторожно подхожу ко всем нововведениям. Надо подходить к этому аккуратно", - цитирует Колобкова Sport24.
Теги: Колобков
Сегодня, 07:54
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