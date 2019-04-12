"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э"

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Вы думали, что трансферное окно уже закрыто?



Как бы не так! ?



Мы умеем делать неожиданные сюрпризы и завтра вы узнаете фамилию нашего звездного новичка!



?Подсказки?



? Игрок 1994 года рождения;



? Фамилия начинается на букву "Э".



Есть предположения? pic.twitter.com/lMYQinvQ6X — Football Club Rostov (@rostovfc) April 12, 2019

Пресс-служба "Ростова" в официальном твиттере объявила, что завтра команду пополнит футболист 1994 года рождения. Желто-синие также отметили, что фамилия игрока начинается на букву "Э"."Ростов" предложил подписчикам угадать футболиста. Пользователи назвали самые разные варианты."Эброгимович"."Спонсорский контракт с "Эльдорадо"?""Эрнани"."Эзатолахи"."Эменике"."Педро Эроша"."Какой-нибудь киберспортсмен?"