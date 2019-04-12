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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 22 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Урал 22 26
12 Крылья Советов 22 24
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Новости партнеров

"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э"

Пресс-служба "Ростова" в официальном твиттере объявила, что завтра команду пополнит футболист 1994 года рождения. Желто-синие также отметили, что фамилия игрока начинается на букву "Э".



"Ростов" предложил подписчикам угадать футболиста. Пользователи назвали самые разные варианты.

"Эброгимович".

"Спонсорский контракт с "Эльдорадо"?"

"Эрнани".

"Эзатолахи".

"Эменике".

"Педро Эроша".

"Какой-нибудь киберспортсмен?"
Теги: Ростов
Сегодня, 14:46
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(2)
#6  Riders1990  bunker (Сегодня, 15:04)
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Болеет за:
«Спартак»
Эяз Гулиев к Валере на перевоспитание


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#5  lokochi  Россия (Сегодня, 15:03)
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Эвалардо ))
Регистрация: 25.08.2009 [жалоба]
#4  Akcent812  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:01)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Эрнани? (Родился: 27 марта 1994)


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Как из таких дураков, как мы, получается такой великий народ, как наш? (с)
Регистрация: 27.08.2018 [жалоба]
#3  Nedvedoff2  Ростов (Сегодня, 15:00)
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online

Эльдорадо основана в 1994г. Скорее всего они.
ТНС Энерго, ТАВР, МТС. Даже Ростсельмаш подтянули, который с 90-х ни копейки на клуб не давал. С мира по нитке...
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#2  CSKA085  Москва (Сегодня, 14:58)
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online
Болеет за:
ЦСКА
эрнст
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#1  nedva  Russia (Сегодня, 14:57)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Эритромицинович?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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