Россия РПЛ 2018/19
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"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э"
Пресс-служба "Ростова" в официальном твиттере объявила, что завтра команду пополнит футболист 1994 года рождения. Желто-синие также отметили, что фамилия игрока начинается на букву "Э".
"Ростов" предложил подписчикам угадать футболиста. Пользователи назвали самые разные варианты.
"Эброгимович".
"Спонсорский контракт с "Эльдорадо"?"
"Эрнани".
"Эзатолахи".
"Эменике".
"Педро Эроша".
"Какой-нибудь киберспортсмен?"
?????— Football Club Rostov (@rostovfc) April 12, 2019
Вы думали, что трансферное окно уже закрыто?
Как бы не так! ?
Мы умеем делать неожиданные сюрпризы и завтра вы узнаете фамилию нашего звездного новичка!
?Подсказки?
? Игрок 1994 года рождения;
? Фамилия начинается на букву "Э".
Есть предположения? pic.twitter.com/lMYQinvQ6X
"Ростов" предложил подписчикам угадать футболиста. Пользователи назвали самые разные варианты.
"Эброгимович".
"Спонсорский контракт с "Эльдорадо"?"
"Эрнани".
"Эзатолахи".
"Эменике".
"Педро Эроша".
"Какой-нибудь киберспортсмен?"
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