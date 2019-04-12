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Ахмат
Оренбург
Крылья Советов
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 22 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Ростов 22 32
7 Арсенал Тула 22 31
8 Рубин 23 30
9 Ахмат 22 30
10 Оренбург 22 29
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 22 26
13 Динамо 22 24
14 Уфа 22 20
15 Анжи 22 19
16 Енисей 22 12
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Мохаммед Рабиу: "Рубин" весь матч оборонялся

Полузащитник "Крыльев Советов" Мохаммед Рабиу прокомментировал победу над "Рубином".

- Как оценишь свою игру и игру команды?

- Мы очень рады, что взяли три очка. Игра против непростой команды, которая весь матч оборонялась. Нам важно побеждать от матча к матчу. Нужно готовиться к следующим матчам и настраиваться на победу.

- Физически чувствуешь себя на 100 процентов?

- Я, конечно, не готов на 100 процентов. У меня не было полноценной предсезонной подготовки и это дает о себе знать. Буду работать на тренировках и постараюсь догнать ребят.

Rusfootball.info
Теги: Рабиу Крылья Советов Рубин
Сегодня, 21:08
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