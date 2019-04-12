Мохаммед Рабиу: "Рубин" весь матч оборонялся

Полузащитник "Крыльев Советов" Мохаммед Рабиу прокомментировал победу над "Рубином".- Мы очень рады, что взяли три очка. Игра против непростой команды, которая весь матч оборонялась. Нам важно побеждать от матча к матчу. Нужно готовиться к следующим матчам и настраиваться на победу.- Я, конечно, не готов на 100 процентов. У меня не было полноценной предсезонной подготовки и это дает о себе знать. Буду работать на тренировках и постараюсь догнать ребят.