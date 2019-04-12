Мохаммед Рабиу: "Рубин" весь матч оборонялся

Россия РПЛ 2018/19
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21:10
Божович: чуть-чуть глотнули воздуха (1)
Божович: чуть-чуть глотнули воздуха (1)
18:40
Шарль Каборе: "Спартак" - хорошая команда. Но из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу (6)
Шарль Каборе: "Спартак" - хорошая команда. Но из уважения к "Краснодару" комментировать ситуацию не хочу (6)
17:05
Валерий Рейнгольд - о поступке Гулиева: урок, произошедший с Кокориным и Мамаевым, не пошел впрок (4)
Валерий Рейнгольд - о поступке Гулиева: урок, произошедший с Кокориным и Мамаевым, не пошел впрок (4)
16:48
Свидетель из кафе на суде - Александру Кокорину: если только лайки в инстаграме вам ставил (1)
Свидетель из кафе на суде - Александру Кокорину: если только лайки в инстаграме вам ставил (1)
15:48
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв (39)
Андрей Червиченко: Кокорин и Мамаев - это просто идиоты, а у Гулиева мог быть нервный срыв (39)
15:35
"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева (33)
"У*** вы, а не футболисты" - официант раскрыл слово, которым Пак оскорбил Кокорина и Мамаева (33)
15:22
Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ" (2)
Отец Неймара: болельщики могут спать спокойно – мой сын сейчас не собирается покидать "ПСЖ" (2)
14:46
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (39)
"Ростов" завтра объявит о трансфере звездного новичка, фамилия которого начинается на букву "Э" (39)
14:31
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем (4)
Игорь Гамула: сложно сказать, почему Гулиев не сдержался, он всегда был воспитанным и аккуратным парнем (4)
14:10
Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ (1)
Хавбек "Балтики", которым интересовались "Зенит" и "Локомотив", признан лучшим игроком марта в ФНЛ (1)
12:42
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"Арсенал" анонсировал продление контракта с Михаилом Левашовым с помощью сериала "Игра престолов"
Мохаммед Рабиу: "Рубин" весь матч оборонялся
Полузащитник "Крыльев Советов" Мохаммед Рабиу прокомментировал победу над "Рубином".
- Как оценишь свою игру и игру команды?
- Мы очень рады, что взяли три очка. Игра против непростой команды, которая весь матч оборонялась. Нам важно побеждать от матча к матчу. Нужно готовиться к следующим матчам и настраиваться на победу.
- Физически чувствуешь себя на 100 процентов?
- Я, конечно, не готов на 100 процентов. У меня не было полноценной предсезонной подготовки и это дает о себе знать. Буду работать на тренировках и постараюсь догнать ребят.
Rusfootball.info
- Как оценишь свою игру и игру команды?
- Мы очень рады, что взяли три очка. Игра против непростой команды, которая весь матч оборонялась. Нам важно побеждать от матча к матчу. Нужно готовиться к следующим матчам и настраиваться на победу.
- Физически чувствуешь себя на 100 процентов?
- Я, конечно, не готов на 100 процентов. У меня не было полноценной предсезонной подготовки и это дает о себе знать. Буду работать на тренировках и постараюсь догнать ребят.
Rusfootball.info
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