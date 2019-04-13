Россия РПЛ 2018/19
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Сергей Хусаинов: во втором эпизоде с Фернандесом надо было давать прямую красную карточку
Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал решение главного судьи встречи 23-го тура РПЛ ЦСКА – "Оренбург" (2:3) Сергея Лапочкина, который в первом тайме удалил защитника армейцев Мариу Фернандеса за две желтые карточки.
"На мой взгляд, во втором эпизоде с Мариу была прямая красная карточка, а не желтая. По существу, по логике и правилам, именно такое решение должен был принять рефери. Ноги защитника шли поверх мяча. Его в подкате нужно выбивать только носком, а игра открытой подошвой давно запрещена. Это очевидное нарушение. За подобное нужно, повторю, давать прямую красную карточку. Лапочкин вспомнил, что у Мариу уже есть желтая и не решился наказывать футболиста по всей строгости", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
"На мой взгляд, во втором эпизоде с Мариу была прямая красная карточка, а не желтая. По существу, по логике и правилам, именно такое решение должен был принять рефери. Ноги защитника шли поверх мяча. Его в подкате нужно выбивать только носком, а игра открытой подошвой давно запрещена. Это очевидное нарушение. За подобное нужно, повторю, давать прямую красную карточку. Лапочкин вспомнил, что у Мариу уже есть желтая и не решился наказывать футболиста по всей строгости", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
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