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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 22 41
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
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Сергей Хусаинов: во втором эпизоде с Фернандесом надо было давать прямую красную карточку

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал решение главного судьи встречи 23-го тура РПЛ ЦСКА – "Оренбург" (2:3) Сергея Лапочкина, который в первом тайме удалил защитника армейцев Мариу Фернандеса за две желтые карточки.

"На мой взгляд, во втором эпизоде с Мариу была прямая красная карточка, а не желтая. По существу, по логике и правилам, именно такое решение должен был принять рефери. Ноги защитника шли поверх мяча. Его в подкате нужно выбивать только носком, а игра открытой подошвой давно запрещена. Это очевидное нарушение. За подобное нужно, повторю, давать прямую красную карточку. Лапочкин вспомнил, что у Мариу уже есть желтая и не решился наказывать футболиста по всей строгости", - цитирует Хусаинова "Спорт-Экспресс".
Теги: Хусаинов ЦСКА Оренбург
Сегодня, 21:09
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4
(3)
#4  CSKA-180505  Североморск (Сегодня, 21:43)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ох и долпоеп!Там вообще обоюдная ситуация была,главная ошибка Марио это то что он не стал как Сутормин в стиле футбольной шалавы кататься...
Регистрация: 24.10.2007 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 21:29)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Судья просто пожалел бразила и нечего было там Ганчаренке хныкать.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  пончевед   (Сегодня, 21:24)
  • -3
  •  (3)

и как у него язык только повернулся сказать такое?не было там ничего!прямой ноги шипами в соперника тем более.
Регистрация: 6.09.2011 [жалоба]
#1  Игорь Казьмин  Москва (Сегодня, 21:23)
  • +3
  •  (3)
online

Он прав...а прямая красная ...это не один матч пропустить...так что это опять плюс ЦСКА...И НЕЧЕГО МАРИО БРЕДИТЬ...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
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