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В "Динамо" высказались о возможном изменении лимита не легионеров в РПЛ

Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин рассказал, как относится к возможному изменению лимита на легионеров.
Фото: ФК "Динамо"
"Мы действуем в том лимите, который есть сейчас. Ничего иного нет. Да, есть какие-то слухи, разговоры и так далее. Но сезон начался, соответственно, мы действуем в созданном ландшафте", - цитирует Гафина "СЭ".

На данный момент в Российской Премьер-Лиге действует лимит на легионеров, который позволяет вносить в заявку не более 13 иностранных футболистов, одновременно выпускать на поле разрешается не более 8 легионеров.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько сезонов лимит может быть изменен. Предполагается, что новый лимит позволит вносить в заявку 10 легионеров, одновременно выпускать на поле можно будет не больше 5 футболистов.

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