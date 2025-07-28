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Верде проходит медосмотр для завершения перехода в ЦСКА - источник

Полузащитник "Униона" Лионель Верде в ближайшее время может присоединиться к ЦСКА.
Фото: Global Look Press
По информации источника, полузащитник "Униона" Лионель Верде сегодня, 28 июля, начал проходить медицинское обследование для завершения перехода в ЦСКА.

В 2025 году Лионель Верде провел за аргентинский "Унион" во всех турнирах 21 матч и записал на свой счет 3 забитых мяча. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего полузащитника в 600 тысяч евро.

Напомним, что во втором туре чемпионата России ЦСКА на своем поле одержал победу над грозненским "Ахматом" со счетом 2:1. Этим летом новым главным тренером команды стал Фабио Челестини.

Источник: "СЭ".

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