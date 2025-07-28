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Агент Самошникова: интерес есть не только со стороны "Спартака"

Агент защитника "Локомотива" Ильи Самошникова Алексей Бабырь подтвердил интерес к игроку со стороны "Спартака".
Фото: ФК "Локомотив"
- Интерес к Илье есть не только со стороны "Спартака", но и ряда других клубов. На данный момент он игрок «Локомотива», он восстановился и вернулся на поле. Главное, чтобы Илья быстрее набрал свои кондиции и начал работать на полную катушку. А Иван Карпов все время что-то пишет.

Напомним, ранее журналист Иван Карпов сообщил, что защитник московского "Локомотива" и сборной России Илья Самошников проходил магнитно-резонансную томографию для трансфера в столичный "Спартак".

Самошников перебрался в "Локомотив" летом 2023 года из казанского "Рубина". Контракт 27-летнего футболиста рассчитан до 2027-го. В прошлом сезоне латераль записал на свой счет 4 гола и 4 результативных паса в 33 матчах за "железнодорожников".

Источник: "СЭ"

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