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Карпукас рассказал, какую цель на сезон поставили в "Локомотиве"

Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас ответил на вопрос о целях команды на этот сезон.
Фото: ФК "Локомотив"
"Нам поставили цель быть в первой тройке. Будем этого добиваться", - передает слова Карпукаса Metaratings.

По итогам двух стартовых туров московский "Локомотив" набрал шесть очков и единолично возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова одержала на своем поле разгромную победу над "Сочи" (3:0) и одолела на выезде действующего чемпиона страны "Краснодар" (2:1).

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