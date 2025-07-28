"Нам поставили цель быть в первой тройке. Будем этого добиваться", - передает слова Карпукаса Metaratings.
По итогам двух стартовых туров московский "Локомотив" набрал шесть очков и единолично возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги. Команда Михаила Галактионова одержала на своем поле разгромную победу над "Сочи" (3:0) и одолела на выезде действующего чемпиона страны "Краснодар" (2:1).
Карпукас рассказал, какую цель на сезон поставили в "Локомотиве"
Полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас ответил на вопрос о целях команды на этот сезон.
Фото: ФК "Локомотив"