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Главный тренер "Родины" может быть отправлен в отставку после 2-го тура

Зоран Желькович может быть уволен.
Фото: ФК "Родина"
По данным источника, руководство "Родины" рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Зорана Жельковича.

Сообщается, что отношения между 45-летним специалистом из Словении и спортивным директором клуба Алексеем Зининым стали более напряженными после того, как московская команда проиграла во 2-м туре Первой лиги "Спартаку" из Костромы со счетом 1:3.

Отмечается, что в ближайшее время Желькович должен обсудить свое будущее с владельцем клуба.

По итогам двух стартовых туров чемпионата России "Родина" набрали всего одно очко и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.

Источник: Legalbet

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