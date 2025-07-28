По данным источника, руководство "Родины" рассматривает вариант с увольнением главного тренера команды Зорана Жельковича.
Сообщается, что отношения между 45-летним специалистом из Словении и спортивным директором клуба Алексеем Зининым стали более напряженными после того, как московская команда проиграла во 2-м туре Первой лиги "Спартаку" из Костромы со счетом 1:3.
Отмечается, что в ближайшее время Желькович должен обсудить свое будущее с владельцем клуба.
По итогам двух стартовых туров чемпионата России "Родина" набрали всего одно очко и располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.
Источник: Legalbet
Главный тренер "Родины" может быть отправлен в отставку после 2-го тура
Зоран Желькович может быть уволен.
Фото: ФК "Родина"