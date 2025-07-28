- У нас нет информации, до какого тура арена в Нижнем Новгороде не будет доступна. Мы находимся в режиме ожидания, когда стадион будет готов. Наш клуб хочет как можно быстрее вернуться на домашний стадион.
В связи с ремонтными работами на стадионе "Нижний Новгород" команда "Пари НН" не может проводить свои домашние матчи на родной арене. В первом туре РПЛ нижегородцы играли с "Краснодаром" в Казани на "Ак Барс Арене". Встреча 3-го тура чемпионата России против московского "Локомотива" должна пройти на "Ахмат Арене" в Грозном.
Источник: "СЭ"
В "Пари НН" не знают, когда команда вернется на родной стадион
Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов заявил, что в клубе не знают, когда команда вернется на домашнюю арену.
Фото: ФК "Пари НН"