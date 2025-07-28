В "Пари НН" не знают, когда команда вернется на родной стадион

Генеральный директор "Пари НН" Давид Мелик-Гусейнов заявил, что в клубе не знают, когда команда вернется на домашнюю арену.

Фото: ФК "Пари НН"





В связи с ремонтными работами на стадионе "Нижний Новгород" команда "Пари НН" не может проводить свои домашние матчи на родной арене. В первом туре РПЛ нижегородцы играли с "Краснодаром" в Казани на "Ак Барс Арене". Встреча 3-го тура чемпионата России против московского "



Источник: - У нас нет информации, до какого тура арена в Нижнем Новгороде не будет доступна. Мы находимся в режиме ожидания, когда стадион будет готов. Наш клуб хочет как можно быстрее вернуться на домашний стадион.В связи с ремонтными работами на стадионе "Нижний Новгород" команда "Пари НН" не может проводить свои домашние матчи на родной арене. В первом туре РПЛ нижегородцы играли с "Краснодаром" в Казани на "Ак Барс Арене". Встреча 3-го тура чемпионата России против московского " Локомотива " должна пройти на "Ахмат Арене" в Грозном.Источник: "СЭ"