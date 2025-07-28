"Зенит" может расстаться с Глушенковым? Это провокационная ложь", - передает слова Медведева издание Odds.ru.
Напомним, вчера, 27 июля, нападающий "Зенита" Максим Глушенков, вышедший в стартовом составе команды на встречу 2-го тура РПЛ против "Рубина" (2:2) был снят с игры в перерыве. На послематчевой пресс-конференции главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак объяснил это свое решение тем, что у вингера было много брака, в результате которого он терял много мячей.
В "Зените" рассказали, действительно ли клуб может расстаться с Глушенковым
Председатель совета директоров "Зенита" Александр Медведев высказался о слухах вокруг вингера команды Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"