Нападающий "Анжи": разгром от "Зенита"? Так сложились обстоятельства

Нападающий "Анжи" Иван Иванченко поделился мнением об игре 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Зенита", передает газета "Известия".Встреча завершилась разгромной победой петербургской команды со счетом 5:0."Почему обыграть "Зенит" было нереально? Все реально, просто так сложились обстоятельства. При счете 0:2 был эпизод, когда защитник питерцев вынес мяч из пустых ворот. Если бы тот момент обернулся голом, все могло сложиться иначе и игра стала бы совершенно другой", — заявил форвард.