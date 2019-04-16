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Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Ростов
Оренбург
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Нападающий "Анжи": разгром от "Зенита"? Так сложились обстоятельства

Нападающий "Анжи" Иван Иванченко поделился мнением об игре 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Зенита", передает газета "Известия".

Встреча завершилась разгромной победой петербургской команды со счетом 5:0.

"Почему обыграть "Зенит" было нереально? Все реально, просто так сложились обстоятельства. При счете 0:2 был эпизод, когда защитник питерцев вынес мяч из пустых ворот. Если бы тот момент обернулся голом, все могло сложиться иначе и игра стала бы совершенно другой", — заявил форвард.

Газета.ru
Теги: Анжи Зенит
Сегодня, 11:20
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