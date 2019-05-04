Паредес в обмен на чемпионство. Зимняя селекция «Зенита» привела его к титулу

Наконец-то «Зенит» потратил много денег, которые заработал сам, на действительно полезные приобретения. Вспоминаем весенние матчи чемпионов в РПЛ и понимаем, кто в них зарешал.

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»