Россия РПЛ 2018/19
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Паредес в обмен на чемпионство. Зимняя селекция «Зенита» привела его к титулу
Наконец-то «Зенит» потратил много денег, которые заработал сам, на действительно полезные приобретения. Вспоминаем весенние матчи чемпионов в РПЛ и понимаем, кто в них зарешал.
Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
После 17-го тура, заключительного в 2018-м году, отрыв «Зенита» от ближайшего преследователя «Краснодара» насчитывал всего одно очко. На фоне поражений петербуржцев весна обещала стать тяжелейшей и грозила команде очередным сваливанием по наклонной, но команда Семака обеспечила себе титул аж за три тура до финиша! Благодаря кому это стало возможно? Пойдём по списку.
«Урал» – «Зенит» – 0:1
В первом туре после зимы не выиграла ни одна команда топ-5, кроме «Зенита». Победный гол в ворота екатеринбуржцев забил новичок Сердар Азмун. Дебютировали в Премьер-лиге Ярослав Ракицкий и Вильмар Барриос, которые помогли «Зениту» не допустить ни единого момента у своих ворот. Отрыв от «Краснодара» увеличился до трёх очков, ЦСКА отстал уже на 7.
«Зенит» – «Уфа» – 2:1
«Зенит» пропустил первым, но очень быстро среагировал на сию неприятность: на 30-й минуте Ракицкий зряче начал атаку, а Азмун после изящных взаимодействий с вернувшимся из аренды Ригони сравнял счёт. Затем сам Эмилиано забил победный мяч. Снова ключевой вклад внесли новички – Ригони тоже можно причислить к заслугам менеджмента, решившего прервать аренду. Отрыв от «Краснодара» исчисляется уже пятью очками.
«Спартак» – «Зенит» – 1:1
«Зенит» с первых минут оказывается под мощным прессингом и пропускает, но к середине первого тайма выравнивает игру и сравнивает счёт благодаря подключению в штрафную Вильмара Барриоса. Колумбиец провёл не лучший матч в части своих прямых обязанностей, зато спас голом от поражения команду именно он. А предшествовали удару Вильмара прострел Ригони и борьба Азмуна с Кутеповым. Новички снова сделали своё дело, «Зенит» увёл приемлемую ничью. Отрыв по-прежнему 5 очков, но уже от ЦСКА.
«Зенит» – «Оренбург» – 3:1
Гости неожиданно упираются, проводят великолепный первый тайм и открывают счёт, но после перерыва на авансцене снова новички «Зенита». На 48-й минуте Азмун сравнивает счёт, а вот следующего гола приходится ждать до 81-й, пока к мячу не подойдёт Ярослав Ракицкий. В концовке Азмун оформит ещё и дубль, а отрыв от «Локомотива» и «Краснодара» по итогам тура составит уже 6 очков.
«Локомотив» – «Зенит» – 1:1
У Азмуна начинаются проблемы с реализацией, но на помощь всегда готов прийти Ракицкий, только штрафной для него заработайте (Азмун в этом и поучаствовал). «Локомотив» в итоге сравняет счёт, но в этом не будет вины Ярослава или Барриоса. Обойдётся и без серьёзных последствий: «Локомотив» не подпущен, «Краснодар» и ЦСКА на дистанции 4 и 5 очков соответственно.
«Зенит» – «Анжи» – 5:0
В первом круге команда Семака умудрилась проиграть махачкалинцам, но в Петербурге Азмун уже на 2-й минуте открывает счёт, а на 9-й делает голевую передачу. В концовке Ригони прикладывает ногу к ещё двум голам. Отрыв от «Локомотива» и «Краснодара» уже 6 баллов.
«Краснодар» – «Зенит» – 2:3
В ключевом матче чемпионата Дзюба открывает счёт с передачи Ригони, а Ракицкий снова блестяще исполняет штрафной. Лишь победный гол Смольников (заработавший угловой), Нобоа (его подавший) и Дзюба забивают без помощи новичков. «Зенит» лидирует с 8-очковым преимуществом и всей командой высыпает на поле будто бы праздновать чемпионство.
Финиш с флагом или круг почёта
Победой над «Краснодаром» «Зенит», по сути, всё решил. После этого Азмун забил ещё три мяча «Динамо» и «Крыльям», Ракицкий помог команде надёжно отыграть против бело-голубых и был главным созидателем в Грозном. Нехватку Барриоса в опорной зоне оголили даже «Крылья» – Вильмар мгновенно стал незаменимым футболистом в команде.
Вывод
Несмотря на то, что два из четырёх зимних приобретений «Зенита» – игроки оборонительного плана, даже необязательно углубляться в соответствующую статистику, чтобы понять, какую пользу они принесли. Ну а то, какое влияние оказывают на команду наличие в тылах таких глыб, как Ракицкий и Барриос, цифры отразить, пожалуй, и не в состоянии. Хотя лидерство Вильмара по отборам в весенней части чемпионата говорит само по себя.
Колумбиец моментально стал лучшим опорником РПЛ, а Ракицкий, даже будучи защитником, забил аж три гола. Результативность говорит и за Азмуна с Ригони, возвращение которого смотрелось спорным решением и было непонятно даже Семаку.
Во всех весенних матчах новички играли ключевую роль в добыче результата. Без них, вполне возможно, «Зенит» продолжил бы хромать, как поздней осенью, и сейчас вёл бы упорную борьбу с другими командами. Руководство критиковали за отсутствие приобретения на место левого защитника, но и тут всё в порядке: Жирков играет и приносит пользу.
Так что зимой Семак получил жизненно необходимую кислородную подпитку, «Зенит» провёл просто идеальное трансферное окно, оставшись в небольшом финансовом плюсе и в огромном спортивном.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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