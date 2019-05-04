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# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
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Какое зимнее приобретение стало самым важным?



 

Паредес в обмен на чемпионство. Зимняя селекция «Зенита» привела его к титулу

Наконец-то «Зенит» потратил много денег, которые заработал сам, на действительно полезные приобретения. Вспоминаем весенние матчи чемпионов в РПЛ и понимаем, кто в них зарешал.

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Текст был впервые опубликован 21 апреля

После 17-го тура, заключительного в 2018-м году, отрыв «Зенита» от ближайшего преследователя «Краснодара» насчитывал всего одно очко. На фоне поражений петербуржцев весна обещала стать тяжелейшей и грозила команде очередным сваливанием по наклонной, но команда Семака обеспечила себе титул аж за три тура до финиша! Благодаря кому это стало возможно? Пойдём по списку.

«Урал» – «Зенит» – 0:1


В первом туре после зимы не выиграла ни одна команда топ-5, кроме «Зенита». Победный гол в ворота екатеринбуржцев забил новичок Сердар Азмун. Дебютировали в Премьер-лиге Ярослав Ракицкий и Вильмар Барриос, которые помогли «Зениту» не допустить ни единого момента у своих ворот. Отрыв от «Краснодара» увеличился до трёх очков, ЦСКА отстал уже на 7.



«Зенит» – «Уфа» – 2:1


«Зенит» пропустил первым, но очень быстро среагировал на сию неприятность: на 30-й минуте Ракицкий зряче начал атаку, а Азмун после изящных взаимодействий с вернувшимся из аренды Ригони сравнял счёт. Затем сам Эмилиано забил победный мяч. Снова ключевой вклад внесли новички – Ригони тоже можно причислить к заслугам менеджмента, решившего прервать аренду. Отрыв от «Краснодара» исчисляется уже пятью очками.



«Спартак» – «Зенит» – 1:1


«Зенит» с первых минут оказывается под мощным прессингом и пропускает, но к середине первого тайма выравнивает игру и сравнивает счёт благодаря подключению в штрафную Вильмара Барриоса. Колумбиец провёл не лучший матч в части своих прямых обязанностей, зато спас голом от поражения команду именно он. А предшествовали удару Вильмара прострел Ригони и борьба Азмуна с Кутеповым. Новички снова сделали своё дело, «Зенит» увёл приемлемую ничью. Отрыв по-прежнему 5 очков, но уже от ЦСКА.



«Зенит» – «Оренбург» – 3:1


Гости неожиданно упираются, проводят великолепный первый тайм и открывают счёт, но после перерыва на авансцене снова новички «Зенита». На 48-й минуте Азмун сравнивает счёт, а вот следующего гола приходится ждать до 81-й, пока к мячу не подойдёт Ярослав Ракицкий. В концовке Азмун оформит ещё и дубль, а отрыв от «Локомотива» и «Краснодара» по итогам тура составит уже 6 очков.



«Локомотив» – «Зенит» – 1:1


У Азмуна начинаются проблемы с реализацией, но на помощь всегда готов прийти Ракицкий, только штрафной для него заработайте (Азмун в этом и поучаствовал). «Локомотив» в итоге сравняет счёт, но в этом не будет вины Ярослава или Барриоса. Обойдётся и без серьёзных последствий: «Локомотив» не подпущен, «Краснодар» и ЦСКА на дистанции 4 и 5 очков соответственно.



«Зенит» – «Анжи» – 5:0


В первом круге команда Семака умудрилась проиграть махачкалинцам, но в Петербурге Азмун уже на 2-й минуте открывает счёт, а на 9-й делает голевую передачу. В концовке Ригони прикладывает ногу к ещё двум голам. Отрыв от «Локомотива» и «Краснодара» уже 6 баллов.



«Краснодар» – «Зенит» – 2:3


В ключевом матче чемпионата Дзюба открывает счёт с передачи Ригони, а Ракицкий снова блестяще исполняет штрафной. Лишь победный гол Смольников (заработавший угловой), Нобоа (его подавший) и Дзюба забивают без помощи новичков. «Зенит» лидирует с 8-очковым преимуществом и всей командой высыпает на поле будто бы праздновать чемпионство.



Финиш с флагом или круг почёта


Победой над «Краснодаром» «Зенит», по сути, всё решил. После этого Азмун забил ещё три мяча «Динамо» и «Крыльям», Ракицкий помог команде надёжно отыграть против бело-голубых и был главным созидателем в Грозном. Нехватку Барриоса в опорной зоне оголили даже «Крылья» – Вильмар мгновенно стал незаменимым футболистом в команде.

Вывод


Несмотря на то, что два из четырёх зимних приобретений «Зенита» – игроки оборонительного плана, даже необязательно углубляться в соответствующую статистику, чтобы понять, какую пользу они принесли. Ну а то, какое влияние оказывают на команду наличие в тылах таких глыб, как Ракицкий и Барриос, цифры отразить, пожалуй, и не в состоянии. Хотя лидерство Вильмара по отборам в весенней части чемпионата говорит само по себя.

Колумбиец моментально стал лучшим опорником РПЛ, а Ракицкий, даже будучи защитником, забил аж три гола. Результативность говорит и за Азмуна с Ригони, возвращение которого смотрелось спорным решением и было непонятно даже Семаку.

Во всех весенних матчах новички играли ключевую роль в добыче результата. Без них, вполне возможно, «Зенит» продолжил бы хромать, как поздней осенью, и сейчас вёл бы упорную борьбу с другими командами. Руководство критиковали за отсутствие приобретения на место левого защитника, но и тут всё в порядке: Жирков играет и приносит пользу.

Так что зимой Семак получил жизненно необходимую кислородную подпитку, «Зенит» провёл просто идеальное трансферное окно, оставшись в небольшом финансовом плюсе и в огромном спортивном.



Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Зенит Азмун Ракицкий Барриос Ригони
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#19  Старый Друх  Город-Герой Ленинград (Сегодня, 21:28)
  • +1
  •  (3)

Паредес две медальки за сезон получит.
Регистрация: 17.08.2007 [жалоба]
#18  Neighbor   (Сегодня, 21:12)
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Надо было платить судьям, вот и продали. Тем паче невелика потеря - паредАсов там много, потому и цвет голубой. Одного даже бесплатно в Бутырку отдали


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#17  HardWar  Спб. (22 апреля 2019 12:40)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Зенит должен в ноги поклониться клоунам из ПСЖ отлиставшим кучу денег за Паредеса, который не уровень французской команды. Если бы ни этот идиотский ход арабских миллиардеров Азмун и Ракицкий прошли бы мимо Питера из-за ФФП. О какой селекции пишет Гуськов smile ??? Иранец и хохол всем известные, давно состоявшиеся игроки и на новых эмоциях выдали яркий отрезок. Все просто привыкли, что в Зените как правило игроки даже хорошие сдуваются, а тут срослось в кои то веки

Сдуваются по тому, что их начинают слишком хорошо кормить.


--------------------
С детства за Тосно
Регистрация: 6.11.2011 [жалоба]
#16  Skyline  СПБ (21 апреля 2019 19:12)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
где пункт все разом?


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#15  Zenitcheg  Finland (21 апреля 2019 17:50)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Барселона»
Цитата: joly
плюс неясная судьба Кокорина

с кокориным как раз все ясно. даже если он скоро выйдет - проидет фигова туча времени прежде чем он вернет себе прежнюю форму, поэтому расчитывать на него пока глупо


--------------------
Cataluna no es Espana!
Регистрация: 3.08.2010 [жалоба]
#14  joly  Сочи (21 апреля 2019 17:30)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
От Ригони отказался клуб Атланта ( который арендовал его на год с правом выкупа и отказался через полгода ) - это к вопросу о его таланте. Зимняя селекция очень удачна , но это фантики по сравнению с тем , что предстоит летом . Уже сейчас понятно что на скамейке усиления нет . К тому же Анюков,Иванович и Жирков , при всем к ним огромном уважении, не молодеют . Игроки в аренде не блистают, Маркизио,Шатов и т.д становятся только балластом ,плюс неясная судьба Кокорина , а впереди лига чемпионов.


--------------------
Спокойствие,только спокойствие.Дело -то житейское.
Регистрация: 9.02.2011 [жалоба]
#13  Хитрый Лис  Петроград (21 апреля 2019 13:37)
  • +6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ригони тоже можно причислить к заслугам менеджмента, решившего прервать аренду

Скорее к провалам менеджмента и тренера, отправивших нужного и талантливого игрока в полугодовую аренду, оставив при этом среднего словака.


--------------------
Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#12  теремок  Санкт-Петербург (21 апреля 2019 12:40)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Зенит должен в ноги поклониться клоунам из ПСЖ отлиставшим кучу денег за Паредеса, который не уровень французской команды.

Эт точно :)
Регистрация: 12.12.2017 [жалоба]
#11  Romgus  Самара (21 апреля 2019 11:38)
  • +11
  •  (15)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: kurynin60
Этот гуськов бомжовский глашатай.

ну наконец-то и бомжом назвали, дожил, ура! а то всё свиньёй да свиньёй..
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#10  baden69   (21 апреля 2019 11:38)
  • +9
  •  (17)
Болеет за:
«Зенит»
Лучший зимний трансфер Зенита - это Паредес, которого очень удачно, за огромные (за него) "бабки" втюхали ПСЖ!!! А уж после этого взяли очень качественных игроков за разумные деньги. Но, если бы не продали Паредеса, то до были бы сейчас на месте Спартака, в лучшем случае...
Регистрация: 31.08.2010 [жалоба]
#9  SPV  Bryansk (21 апреля 2019 11:37)
  • -14
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Irbis
так что смотрика за своим клубом

Смотреть я буду куда хочу smile , в этой статье обсуждают Зенит
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#8  F.Totti.   (21 апреля 2019 11:32)
  • -21
  •  (23)

Селекция зенита,это звучит гордо))Прям самородков молодых и никому не известных привезли....
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#7  Irbis   (21 апреля 2019 11:26)
  • +14
  •  (22)
Болеет за:
«Зенит»
SPV,
Я к тому что финансово Спартак далеко не самый бедный клуб а результат....так что смотрика за своим клубом
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#6  SPV  Bryansk (21 апреля 2019 11:22)
  • -16
  •  (22)
online
Болеет за:
«Спартак»
Irbis,
А разве я хвалю селекцию Спартака?
Цитата: Городовой
Зависть?Это хорошо.С пятого места самое то.Но лучше из зоны вылета с Зелупишами,Педрошами,прочими арабами и мегаигроками уровня Гулиева.Напомнить как Сраптаку фартило пару лет назад?Ваше чемпионство было случайно.Сколько там диких голов Глушак положил с дистанций и сколько он их обычно укладывает?Вся ваша команда прыгнула выше головы.Фарт,исполнительское и осечки конкурентов.Это наш год.

Завидовать нечему. Зениту просто фартит во всем в этом сезоне, никакой качественной игры нет. Вильяреал не даст соврать, да и Спартак ,который лихорадит весь сезон не в состоянии оказались обыграть. А еще ЛЧ впереди smile С таким бюджетом стыдно раз в 5 лет случайно побеждать в РПЛ
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
#5  kurynin60  г. Курск (21 апреля 2019 11:12)
  • -23
  •  (25)

Повезло бомжанутым с шейхами, а возможно грязьпром как спонсор ЛЧ просто умеет договариться или надовить(ведь газ всем нужен). По документам чудик педерес прошел за 40 лямов для ФФР, а на самом деле заплатили за него вдвое меньше, т. к. он и двадцати не стоит, что и продолжает подтверждать невзрачной игрой.
К тому же вся инфраструктура РПЛ заточена на чемпионство болотных. Кто барин тот и заказывает музыку.
Надо поскорей вынудить Федунов продать Спартак Алишеру Усманову или Роману Абрамовичу, а если они не захотят купить, тогда хотя бы шейхам. Хуже чем есть точно не будет. А свежая кровь в руководстве клуба возродит Спартак если не до уровня90-х, то до постоянной лигочемпионской конкуренции точно!

Этот гуськов бомжовский глашатай.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#4  Городовой  Россия (21 апреля 2019 11:06)
  • +9
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Зенит должен в ноги поклониться клоунам из ПСЖ отлиставшим кучу денег за Паредеса, который не уровень французской команды. Если бы ни этот идиотский ход арабских миллиардеров Азмун и Ракицкий прошли бы мимо Питера из-за ФФП. О какой селекции пишет Гуськов smile ??? Иранец и хохол всем известные, давно состоявшиеся игроки и на новых эмоциях выдали яркий отрезок. Все просто привыкли, что в Зените как правило игроки даже хорошие сдуваются, а тут срослось в кои то веки

Зависть?Это хорошо.С пятого места самое то.Но лучше из зоны вылета с Зелупишами,Педрошами,прочими арабами и мегаигроками уровня Гулиева.Напомнить как Сраптаку фартило пару лет назад?Ваше чемпионство было случайно.Сколько там диких голов Глушак положил с дистанций и сколько он их обычно укладывает?Вся ваша команда прыгнула выше головы.Фарт,исполнительское и осечки конкурентов.Это наш год.А хороших игроков надо еще найти,купить и встроить в игру,найти мотивацию и приносимый результат.Тот же Барриос был в Европе неизвестен,Азмун за год забивал по пять голов,а Ракицкий никак играл в УПЛ.Вы Промеса продали,что мешало кого то купить стоящего?


--------------------
Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#3  Irbis   (21 апреля 2019 11:00)
  • +13
  •  (19)
Болеет за:
«Зенит»
SPV,
Ты про селекцию помолчи Педро роша за 16 лямов и одним голом всех переплюнет
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
#2  Romgus  Самара (21 апреля 2019 10:59)
  • +20
  •  (22)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: SPV
О какой селекции пишет Гуськов ??? Иранец и хохол всем известные, давно состоявшиеся игроки и на новых эмоциях выдали яркий отрезок

ну, однако же говорили, что Ракицкий старый, давно сдавший игрок за слишком большую для него цену, а Азмун - игрок Бердыева, которые в Зените играть не могут. То ли дело, конечно, размен Ерёменко и Попова на Гулиева
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
#1  SPV  Bryansk (21 апреля 2019 10:49)
  • -23
  •  (31)
online
Болеет за:
«Спартак»
Зенит должен в ноги поклониться клоунам из ПСЖ отлиставшим кучу денег за Паредеса, который не уровень французской команды. Если бы ни этот идиотский ход арабских миллиардеров Азмун и Ракицкий прошли бы мимо Питера из-за ФФП. О какой селекции пишет Гуськов smile ??? Иранец и хохол всем известные, давно состоявшиеся игроки и на новых эмоциях выдали яркий отрезок. Все просто привыкли, что в Зените как правило игроки даже хорошие сдуваются, а тут срослось в кои то веки
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
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