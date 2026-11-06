ЭСК РФС оценила решение арбитра удалить защитника махачкалинского "Динамо" в матче с "Ростовом"

ЭСК РФС признала верным решение Андрея Прокопова удалить с поля футболиста махачкалинского "Динамо" Махмуджона Махамаджонова в матче 13 тура РПЛ с "Ростовом".
- Учитывая контроль мяча нападающим, движение мяча в направлении ворот, небольшое расстояние до ворот и расположение игроков обороны, которые с учётом скорости атакующего не смогли бы вмешаться в его действия до создания голевой ситуации (защитник не двигался за нападающим на сопоставимой скорости), комиссия оценивает данное нарушение Правил как лишение явной возможности забить гол, - сообщается на сайте РФС.
Также комиссия признала верными решения Прокопова не назначить пенальти в ворота ростовчан на 32 минуте встречи, не удалять форварда южан Тимура Сулейманова за толчок Миро во время потасовки и не назначить одиннадцатиметровый удар в ворота желто-синих на 78 минуте.
Напомним, что эта встреча завершилась победой команды Дмитрия Кириченко со счетом 3:0. Гости играли в меньшинстве с 12 минуты матча.