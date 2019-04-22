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Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Новости партнеров

"Зенит" поздравил Файзулина с 33-летием

"Зенит" поздравил экс-полузащитника команды Виктора Файзулина с 33-летием.

"Виктору Файзулину – 33! С днем рождения!" – написал "Зенит".

Файзулин завершил карьеру в июле 2018 года.

Теги: Файзулин Зенит
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#1  tiki  Москва (Сегодня, 13:44)
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  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
да уж.не позавидуешь ему в плане здоровья.
но благо у него чести и мужества хватило уйти самому
с Днем Рождения!


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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