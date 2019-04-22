"Зенит" поздравил Файзулина с 33-летием

Виктору Файзулину — 33! С днем рождения! ? pic.twitter.com/t1GQKnhCvy — ФК «Зенит»? (@zenit_spb) April 22, 2019

"Зенит" поздравил экс-полузащитника команды Виктора Файзулина с 33-летием."Виктору Файзулину – 33! С днем рождения!" – написал "Зенит".Файзулин завершил карьеру в июле 2018 года.