Александр Ташаев - о "Спартаке": если результата нет, то начинается много разговоров

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев заявил, что каждый игрок его команды должен быть лидером. Он также отметил высокий интерес медиа к красно-белым."Кто герой "Спартака"? Когда больше побед и позитивного фона в команде, медиа относятся лучше. Если результата нет, то начинается много разговоров. Ни одна новость не проходит мимо. Ты не понимаешь иногда, где это происходит – вот такой фон вокруг команды, у которой очень много болельщиков. Любая тема интересна фанатам и вызывает взрыв в сетях.Не знаю, кто в "Спартаке" герой и лидер. В такой команде много квалифицированных футболистов. Каждый должен быть лидером и забивать важные мячи", – сказал Ташаев в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".