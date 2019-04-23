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ЦСКА
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Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Урал
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 24 30
11 Урал 24 30
12 Динамо 24 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 24 13
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Александр Ташаев - о "Спартаке": если результата нет, то начинается много разговоров

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев заявил, что каждый игрок его команды должен быть лидером. Он также отметил высокий интерес медиа к красно-белым.

"Кто герой "Спартака"? Когда больше побед и позитивного фона в команде, медиа относятся лучше. Если результата нет, то начинается много разговоров. Ни одна новость не проходит мимо. Ты не понимаешь иногда, где это происходит – вот такой фон вокруг команды, у которой очень много болельщиков. Любая тема интересна фанатам и вызывает взрыв в сетях.

Не знаю, кто в "Спартаке" герой и лидер. В такой команде много квалифицированных футболистов. Каждый должен быть лидером и забивать важные мячи", – сказал Ташаев в эфире программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24".

"СЭ"
Теги: Спартак Ташаев
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