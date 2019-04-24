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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 24 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 24 13
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Евгений Марков - питерским журналистам: мы не чемпионы. А вы, наверное, да (видео)

Нападающий "Динамо" Евгений Марков после поражения от "Зенита" (0:2) отметил, что соперник добавил по ходу матча, поделился впечатлениями от возвращения в родной город и предсказал петербуржской команде чемпионство, передаёт корреспондент Rusfootball.info



- Чего не хватило для победы? Два абсолютно разных тайма.

- Не хватило забитого гола, наверное. "Зенит" переиграл нас. С победой!

- В первом тайме играли на равных, а во втором чего-то не хватило. Подсели физически?

- Думаю, что это "Зенит" прибавил.

- "Динамо" занимает свое место или могло быть выше в таблице? Широков сказал, что могли бы бороться за еврокубки.

- Мне кажется, в последних матчах мы здорово играем. Сегодня чуть просели, но выглядели неплохо в последнее время. Надеюсь, что будем зарабатывать очки.

- С какими эмоциями приехали в Петербург? Встретили друзей, близких?

- Конечно, родители здесь живут. Со всеми увиделся, пообщался. Приятно сюда возвращаться. После матча поздравил Сергея Богдановича.

- Мы чемпионы уже?

- Мы - нет. Вы, наверное, да.
Теги: Марков Зенит Динамо
Вчера, 23:44
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2
(0)
#2  Skyline  СПБ (Вчера, 23:54)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
а мог стать чемпионом.
ну что же станешь чемпионом пердива


--------------------
это не суд. это Цирк
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Вчера, 23:45)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Сам выбрал игровую практику)Три гола за полтора года это сильно.Сделал правильный выбор.Пердивный нападающий для пердивного клуба.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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