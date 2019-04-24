Евгений Марков - питерским журналистам: мы не чемпионы. А вы, наверное, да (видео)

Нападающий "Динамо" Евгений Марков после поражения от "Зенита" (0:2) отметил, что соперник добавил по ходу матча, поделился впечатлениями от возвращения в родной город и предсказал петербуржской команде чемпионство, передаёт корреспондент- Не хватило забитого гола, наверное. "Зенит" переиграл нас. С победой!- Думаю, что это "Зенит" прибавил.- Мне кажется, в последних матчах мы здорово играем. Сегодня чуть просели, но выглядели неплохо в последнее время. Надеюсь, что будем зарабатывать очки.- Конечно, родители здесь живут. Со всеми увиделся, пообщался. Приятно сюда возвращаться. После матча поздравил Сергея Богдановича.- Мы - нет. Вы, наверное, да.