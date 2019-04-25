Россия РПЛ 2018/19
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Василий Уткин: Карпина с "Матч ТВ" уволил Миллер
Журналист Василий Уткин рассказал, что увольнение Валерия Карпина с "Матч ТВ" было инициативой председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.
"Безусловно (уволить Карпина) это было решение Миллера. Отчасти в пику Канделаки. Там всегда сложная картина взаимодействий, но, может быть, чтобы еще и место ей показать.
Меня удивило, что Карпина плохо использовали (на "Матче"), он телевизионная фигура фантастического уровня. Очевидно, что на английском ТВ случился качественный скачок с приходом Гари Невилла. Тут могло быть абсолютно то же самое. Мне кажется, назначить его начальником - ошибка. Его назначили, чтобы оправдать достойную его фигуры зарплату, придать ему некий статус, как будто ему статус важен.
Его нужно было правильно использовать, поставить в проект. Для это нужен был умный начальник, который был все это придумал. А так его работа свелась к тому, что он занимался комментаторами", - цитирует Уткина Sports.ru.
"Безусловно (уволить Карпина) это было решение Миллера. Отчасти в пику Канделаки. Там всегда сложная картина взаимодействий, но, может быть, чтобы еще и место ей показать.
Меня удивило, что Карпина плохо использовали (на "Матче"), он телевизионная фигура фантастического уровня. Очевидно, что на английском ТВ случился качественный скачок с приходом Гари Невилла. Тут могло быть абсолютно то же самое. Мне кажется, назначить его начальником - ошибка. Его назначили, чтобы оправдать достойную его фигуры зарплату, придать ему некий статус, как будто ему статус важен.
Его нужно было правильно использовать, поставить в проект. Для это нужен был умный начальник, который был все это придумал. А так его работа свелась к тому, что он занимался комментаторами", - цитирует Уткина Sports.ru.
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