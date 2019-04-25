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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
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2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 24 39
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 25 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 25 34
10 Рубин 25 31
11 Урал 24 30
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Василий Уткин: Карпина с "Матч ТВ" уволил Миллер

Журналист Василий Уткин рассказал, что увольнение Валерия Карпина с "Матч ТВ" было инициативой председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

"Безусловно (уволить Карпина) это было решение Миллера. Отчасти в пику Канделаки. Там всегда сложная картина взаимодействий, но, может быть, чтобы еще и место ей показать.

Меня удивило, что Карпина плохо использовали (на "Матче"), он телевизионная фигура фантастического уровня. Очевидно, что на английском ТВ случился качественный скачок с приходом Гари Невилла. Тут могло быть абсолютно то же самое. Мне кажется, назначить его начальником - ошибка. Его назначили, чтобы оправдать достойную его фигуры зарплату, придать ему некий статус, как будто ему статус важен.

Его нужно было правильно использовать, поставить в проект. Для это нужен был умный начальник, который был все это придумал. А так его работа свелась к тому, что он занимался комментаторами", - цитирует Уткина Sports.ru.
Теги: Уткин Карпин Миллер
Сегодня, 15:18
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#2  капитан Ворони   (Сегодня, 15:36)
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online

А Карпину не насрать?))) Походу он только выиграл от этого- заняося своим любимыи делом в Ростове. А МанделашкиТВ потеряли единственного топового ведущего, кого можно было смотреть.


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жевал травинку
Регистрация: 15.04.2019 [жалоба]
#1  Lord_Vik  Москва (Сегодня, 15:29)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Независимое Газпром ТВ.
И после этого бомжы тут чтото пистят? confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
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