Владимир Пономарев: может быть, Кононов и неплохой тренер, но не для топ-команд

Россия РПЛ 2018/19
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12:47
Андрей Чернышов - о Кононове: ему следовало строить игру, а не делать популистские заявления (8)
Андрей Чернышов - о Кононове: ему следовало строить игру, а не делать популистские заявления (8)
12:15
Игорь Шалимов: все мои команды играли в тот футбол, который хотят видеть болельщики "Спартака" (19)
Игорь Шалимов: все мои команды играли в тот футбол, который хотят видеть болельщики "Спартака" (19)
11:15
Защитник "Спартака" Илья Гапонов рассказал, что происходило в раздевалке после поражения от "Арсенала" (11)
Защитник "Спартака" Илья Гапонов рассказал, что происходило в раздевалке после поражения от "Арсенала" (11)
10:28
Марко Трабукки: Каррера отработает до конца сезона бесплатно, если его позовут в "Спартак" (13)
Марко Трабукки: Каррера отработает до конца сезона бесплатно, если его позовут в "Спартак" (13)
09:40
Евгений Ловчев: конечно, виноват тренер, что у команды нет никакой игры. Но я верю в Кононова! (14)
Евгений Ловчев: конечно, виноват тренер, что у команды нет никакой игры. Но я верю в Кононова! (14)
09:28
Никита Баженов: тренерский штаб "Спартака" должен был сделать корректировки в первые 15 минут матча (1)
Никита Баженов: тренерский штаб "Спартака" должен был сделать корректировки в первые 15 минут матча (1)
00:40
Сергей Кирьяков: в атаке у «Спартака» было непонятно что. С появлением Глушакова хотя бы пошла игра (1)
Сергей Кирьяков: в атаке у «Спартака» было непонятно что. С появлением Глушакова хотя бы пошла игра (1)
00:19
Олег Кононов - журналистам: "Арсенал" выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам (35)
Олег Кононов - журналистам: "Арсенал" выиграл заслуженно, а вы вешаете лапшу на уши и нам, и болельщикам (35)
00:05
Резиуан Мирзов: Губернатор заходил в раздевалку после матча. Надеюсь, будут тройные премиальные (5)
Резиуан Мирзов: Губернатор заходил в раздевалку после матча. Надеюсь, будут тройные премиальные (5)
Вчера, 23:34
Валерий Рейнгольд: стыдно за то, что вот так играют за такой великий клуб. Страшная стыдоба! (28)
Валерий Рейнгольд: стыдно за то, что вот так играют за такой великий клуб. Страшная стыдоба! (28)
Вчера, 23:29
Олег Кононов: я собирал команду "Арсенал", но тут теперь другой тренер, который заслуженно победил (7)
Олег Кононов: я собирал команду "Арсенал", но тут теперь другой тренер, который заслуженно победил (7)
Вчера, 23:26
Сергей Юран: молодёжью в составе "Спартак" облегчил "Арсеналу" задачу и заранее проиграл (4)
Сергей Юран: молодёжью в составе "Спартак" облегчил "Арсеналу" задачу и заранее проиграл (4)
Вчера, 23:12
Андрей Червиченко: если "Спартак" не останется на пятом месте - Кононова уволят на 200% (8)
Андрей Червиченко: если "Спартак" не останется на пятом месте - Кононова уволят на 200% (8)
Вчера, 23:01
Олег Кононов: справляюсь ли я с работой? Да (59)
Олег Кононов: справляюсь ли я с работой? Да (59)
Вчера, 23:00
Антифутбол по-спартаковски. Оценки матча "Арсенал"-"Спартак" (5)
Антифутбол по-спартаковски. Оценки матча "Арсенал"-"Спартак" (5)
Вчера, 22:50
Андрей Егорычев: стал заметнее в атаке, потому что чаще играю в основе и набрал хорошую форму
Андрей Егорычев: стал заметнее в атаке, потому что чаще играю в основе и набрал хорошую форму
Вчера, 22:50
Кононов - всё? «Спартак» уничтожили в Туле (5)
Кононов - всё? «Спартак» уничтожили в Туле (5)
Вчера, 22:48
Болельщики "Спартака" и "Арсенала" подрались в конце матча (1)
Болельщики "Спартака" и "Арсенала" подрались в конце матча (1)
Вчера, 22:32
Болельщики "Спартака" убрали баннер со словами Старостина после 3-го гола "Арсенала" (16)
Болельщики "Спартака" убрали баннер со словами Старостина после 3-го гола "Арсенала" (16)
Вчера, 22:30
"Спартак" лишился шансов на чемпионство (33)
"Спартак" лишился шансов на чемпионство (33)
Вчера, 22:22
"Спартак" со счетом 0:3 проиграл "Арсеналу" (157)
"Спартак" со счетом 0:3 проиграл "Арсеналу" (157)
Вчера, 20:54
Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно (7)
Дмитрий Парфенов: у нас через 60 часов игра в Уфе, но тем, кто составляет календарь, это неинтересно (7)
Владимир Пономарев: может быть, Кононов и неплохой тренер, но не для топ-команд
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в интервью Rusfootball.info поделился мнением по поводу крупного поражения «Спартака» от тульского «Арсенала» в 25 туре чемпионата РПЛ (0:3), а также рассказал об ожиданиях от матча между соседями по турнирной таблице «Краснодаром» и ЦСКА.
- У «Спартака» сейчас вообще не клеится игра в обороне: там такие ошибки, такие прорехи! - приводит слова Пономарева корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Все строится от обороны. Вы стройте ее нормально - и дела наладятся. Так-то нападение и полузащита у них неплохие - там все нормально. А вот оборона у «Спартака» - самая настоящая дыра. Как же можно пропускать три мяча так быстро? Я видел все эти моменты - там все по делу было. Но и спартаковцы тоже могли забить. Тоже у них моменты были. Что касается дальнейших перспектив «Спартака», то я не вижу у него пока ничего интересного. Если они задержатся в шестерке, то это уже будет хорошо.
- Многие считают, что Кононов - тренер не для «Спартака». Согласны?
- Я так сразу и подумал. Потому что для работы со «Спартаком» нужно колоссальный авторитет иметь. А так просто с бухты-барахты назначать тренера - не знаю... Может быть, это и неплохой тренер, но он не для топ-команд. Зря, конечно, «Спартак» распрощался с некоторыми своими ребятами, которые сейчас работают в разных командах. Это и Аленичев, и Карпин. Как тренер, Карпин мне всегда очень импонировал.
- Поговорим о матче «Краснодар - ЦСКА», битве за третье место, по сути.
- Да, очень тяжелый тур будет для ЦСКА. Потому что «Краснодар» последний матч вничью сыграл на чужом поле. Сейчас они хозяева - побегут ребята. Это возможность войти в тройку. Но и красно-синим отступать уже некуда. Но здесь как получится. Потому что размышлять ЦСКА есть над чем. Особенно в обороне. В последней игре на первых же минутах им могли забить гол - это тревожный звоночек. Это недопустимо для хорошей команды. Так что здесь работы непочатый край. Все время нужно думать и без конца наставлять своих игроков. Вот есть у нас двое футболистов - Обляков и Ахметов. Расхвалили ребят. Нельзя так хвалить, когда игрокам 19-20 лет. Нельзя им об этом говорить. Молоды еще очень. Где-то в 23-24 года футболист стабилизирует свои способности. А сейчас они еще совсем не зрелые - беготня одна. А как закончится «физика», что будет дальше? В общем, все время надо думать, а не захваливать игроков. Вот Чалова тоже все очень хвалили. Я его только не хвалил. Потому что он не работает. Да, бывает он забивает, он бомбардир. Но последняя игра мне у него понравилась. Тут уже могу сказать, что это растущий бомбардир, лидер атак. Когда он берет игру на себя, все нормально. А когда он не работает и ждет каких-то отскоков - не понимаю этого. Вот в последней игре с «Локомотивом» он гол заработал.
Конечно, предстоящая игра будет борьбой за призовое место. Думаю, армейцы хорошо настроятся на игру. Потому что, повторюсь, отступать уже некуда. Мне кажется, будет ничейный результат. Почему? Армейцы все-таки играют на выезде, и у хозяев будет поддержка своих трибун. Конечно, и болельщики ЦСКА тоже в Краснодар приедут, но неплохая у нашего соперника команда: «бегущие» ребята, вперед нацелены - тяжеловато будет нашей обороне.
- «Зенит» - без пяти минут чемпион?
- Думаю, что да. Не отпустят они уже победу - слишком большой отрыв. Да и матчей мало осталось. Да и ребята разыгрались, и Дзюба тоже: каждый матч забивает, наконец-то забегал. Пошло хорошо у него. Самое главное, что работает человек.
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