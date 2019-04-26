Владимир Пономарев: может быть, Кононов и неплохой тренер, но не для топ-команд

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в интервью Rusfootball.info поделился мнением по поводу крупного поражения «Спартака» от тульского «Арсенала» в 25 туре чемпионата РПЛ (0:3), а также рассказал об ожиданиях от матча между соседями по турнирной таблице «Краснодаром» и ЦСКА.

