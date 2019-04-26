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# Команда И О
1 Зенит 25 54
2 Локомотив 25 46
3 ЦСКА 25 44
4 Краснодар 25 43
5 Спартак 25 39
6 Арсенал Тула 25 38
7 Оренбург 25 35
8 Ростов 25 35
9 Ахмат 25 34
10 Урал 25 33
11 Рубин 25 31
12 Динамо 25 28
13 Крылья Советов 25 27
14 Уфа 25 22
15 Анжи 25 19
16 Енисей 25 16
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Владимир Пономарев: может быть, Кононов и неплохой тренер, но не для топ-команд

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в интервью Rusfootball.info поделился мнением по поводу крупного поражения «Спартака» от тульского «Арсенала» в 25 туре чемпионата РПЛ (0:3), а также рассказал об ожиданиях от матча между соседями по турнирной таблице «Краснодаром» и ЦСКА.

- Как объясняете столь крупное поражение «Спартака» в Туле?

- У «Спартака» сейчас вообще не клеится игра в обороне: там такие ошибки, такие прорехи! - приводит слова Пономарева корреспондент Rusfootball.info Виктория Яковлева. - Все строится от обороны. Вы стройте ее нормально - и дела наладятся. Так-то нападение и полузащита у них неплохие - там все нормально. А вот оборона у «Спартака» - самая настоящая дыра. Как же можно пропускать три мяча так быстро? Я видел все эти моменты - там все по делу было. Но и спартаковцы тоже могли забить. Тоже у них моменты были. Что касается дальнейших перспектив «Спартака», то я не вижу у него пока ничего интересного. Если они задержатся в шестерке, то это уже будет хорошо.

- Многие считают, что Кононов - тренер не для «Спартака». Согласны?

- Я так сразу и подумал. Потому что для работы со «Спартаком» нужно колоссальный авторитет иметь. А так просто с бухты-барахты назначать тренера - не знаю... Может быть, это и неплохой тренер, но он не для топ-команд. Зря, конечно, «Спартак» распрощался с некоторыми своими ребятами, которые сейчас работают в разных командах. Это и Аленичев, и Карпин. Как тренер, Карпин мне всегда очень импонировал.

- Поговорим о матче «Краснодар - ЦСКА», битве за третье место, по сути.

- Да, очень тяжелый тур будет для ЦСКА. Потому что «Краснодар» последний матч вничью сыграл на чужом поле. Сейчас они хозяева - побегут ребята. Это возможность войти в тройку. Но и красно-синим отступать уже некуда. Но здесь как получится. Потому что размышлять ЦСКА есть над чем. Особенно в обороне. В последней игре на первых же минутах им могли забить гол - это тревожный звоночек. Это недопустимо для хорошей команды. Так что здесь работы непочатый край. Все время нужно думать и без конца наставлять своих игроков. Вот есть у нас двое футболистов - Обляков и Ахметов. Расхвалили ребят. Нельзя так хвалить, когда игрокам 19-20 лет. Нельзя им об этом говорить. Молоды еще очень. Где-то в 23-24 года футболист стабилизирует свои способности. А сейчас они еще совсем не зрелые - беготня одна. А как закончится «физика», что будет дальше? В общем, все время надо думать, а не захваливать игроков. Вот Чалова тоже все очень хвалили. Я его только не хвалил. Потому что он не работает. Да, бывает он забивает, он бомбардир. Но последняя игра мне у него понравилась. Тут уже могу сказать, что это растущий бомбардир, лидер атак. Когда он берет игру на себя, все нормально. А когда он не работает и ждет каких-то отскоков - не понимаю этого. Вот в последней игре с «Локомотивом» он гол заработал.
Конечно, предстоящая игра будет борьбой за призовое место. Думаю, армейцы хорошо настроятся на игру. Потому что, повторюсь, отступать уже некуда. Мне кажется, будет ничейный результат. Почему? Армейцы все-таки играют на выезде, и у хозяев будет поддержка своих трибун. Конечно, и болельщики ЦСКА тоже в Краснодар приедут, но неплохая у нашего соперника команда: «бегущие» ребята, вперед нацелены - тяжеловато будет нашей обороне.

- «Зенит» - без пяти минут чемпион?

- Думаю, что да. Не отпустят они уже победу - слишком большой отрыв. Да и матчей мало осталось. Да и ребята разыгрались, и Дзюба тоже: каждый матч забивает, наконец-то забегал. Пошло хорошо у него. Самое главное, что работает человек.

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Теги: ЦСКА Спартак Краснодар Зенит Арсенал Тула Пономарев
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