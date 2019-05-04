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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 26 46
4 ЦСКА 26 44
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Оренбург 27 36
8 Ахмат 27 36
9 Ростов 26 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 26 29
13 Крылья Советов 26 27
14 Уфа 26 25
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю

У каждого чемпионство своё: кто-то добыл его на поле, кто-то на скамейке, а кто-то будет ждать медали с передачкой в СИЗО. Сергей Семак же стал первым человеком, выигравшим чемпионат России и как тренер, и как футболист.

Более того, Сергей Семак, можно сказать, закольцевал историю: в 2014-м он стал чемпионом России как помощник Андре-Виллаш Боаша, до того выиграв с "Зенитом" золото как футболист. Также он становился чемпионом в составе ЦСКА-2003 и "Рубина" 2008 и 2009 годов. Семак стал первым российским главным тренером, приведшим "Зенит" к победе в премьер-лиге после Дика Адвоката, Лучано Спаллетти и Андре Виллаш-Боаша.

Артём Дзюба уходил из "Спартака" за трофеями, в прошлом году увидел чемпионство родной команды со стороны, но всё-таки всем всё доказал и поставил важнейшую галочку в своей карьере. Летом, осенью и в апреле Артём действительно тащил команду к чемпионству, которого ждал с 2006 года. Ради командного успеха Дзюба плюнул на личные интересы и после прихода Азмуна с полной выкладкой выполнял роль опорного нападающего, оставляя голевые свершения партнёрам.



Александр Кокорин должен был помочь Артёму в этом непростом деле, но вместо этого угодил в СИЗО и вынудил руководство клуба покупать героя весны Сердара Азмуна. Кокорин отыграл минуту в матче с "Локомотивом", полчаса в Каспийске и тайм против "Краснодара" - и формально он действительно чемпион России. Включит ли клуб его в число 40 медалистов, будет ли заказывать ему медаль за свой счёт, неизвестно, но строчку в Википедии Кокорину добавят.



Кокорин с 73 минутами в чемпионате - не самый малоигравший из чемпионов: Леон Мусаев трижды выходил аккурат под финальный свисток, Денис Терентьев сыграл аж 12 минут. Занятно, что Матиас Краневиттер без всяких попаданий в СИЗО провёл в чемпионате лишь на тайм больше Кокорина.

Следующим по количеству игрового времени идёт Антон Заболотный: легендарный форвард ненадолго появился аж в 14 матчах, но первое и единственное результативное действие вошло в историю. Сначала Зе запорол выход 1 на 1, а в следующей атаке сыграл головой так, как Алехандро Домингесу и не снилось.



"Зенит" не выигрывал чемпионство, конечно, не со времён сэйва аргентинца в Раменском, но достаточно долго. Поэтому для большинства футболистов это первый российский титул. С "Зенитом" его ранее выигрывали только Александр Анюков (пятое золото, без него "Зенит" РПЛ не выигрывал вообще), Игорь Смольников, Олег Шатов и Луиш Нету (второе), так что для них праздничный парад по Петербургу не в новинку. Сайт "Зенита" пишет о втором титуле и для Михаила Кержакова, но он ни разу не выходил на поле в прошедшем чемпионате.

Наверняка в восторге от ликующего города будет большой фанат Северной Столицы Клаудио Маркизио. У него, как и у Ярослава Ракицкого с Браниславом Ивановичем уже хранятся золотые медали, но не российского чемпионата. А вот титул чемпиона России, но с другими командами, уже завоёвывали Юрий Жирков и Кристиан Нобоа - для них победа в премьер-лиге стала третьей.

Фото: ФК "Зенит"
Теги: Семак Дзюба Кокорин Зенит Заболотный
Сегодня, 22:07
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9
(1)
#9  AndNow60  Карелия (Сегодня, 23:17)
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Нулевой игрок (я про Зе) становится чемпионом России и вызывается в сборную. Я других таких халявщиков что-то не припомню. Видно его Бог в макушку поцеловал. confused


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Честь и совесть - превыше всего!
Регистрация: 25.01.2014 [жалоба]
#8  Шмайхель   (Сегодня, 23:07)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Volodia379
ЗАБОЛОТНЫЙ ЭТО ФОРВАРД ОТ БОГА!

Бога Пан звали ?..Козлиные ноги и т.д.

Цитата: papic777
ЗАБОЛОТНЫЙ Чемпион это smile пипец
Да там 22 пипеца ,но что поделаешь ?


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ЛЧ - это нам не со всякими зенитами пинать, как во внутреннем первенстве ,там уровень другой.
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#7  papic777  СПБ (Сегодня, 22:35)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
ЗАБОЛОТНЫЙ Чемпион это smile пипец
Регистрация: 27.03.2008 [жалоба]
#6  kobr   (Сегодня, 22:26)
  • +1
  •  (3)

Паредесу не забудьте медаль отправить - он то много матчей сыграл smile
Регистрация: 24.10.2006 [жалоба]
#5  BestSPb   (Сегодня, 22:24)
  • 0
  •  (0)

Странное какое то до######е до Заболотного тут,особенно от тех у кого на пятерых нападающих в чемпионате забито 11 голов
Регистрация: 10.04.2017 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 22:24)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ilovefootball
Заболотный скоро уедет за ГРАНИЦУ!

Армения?


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Лука герой, Семак отстой.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  ilovefootball   (Сегодня, 22:19)
  • 0
  •  (2)

Заболотный скоро уедет за ГРАНИЦУ! smile
Регистрация: 18.03.2013 [жалоба]
#2  Gudvin  Тверь (Сегодня, 22:16)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Volodia379,
У вас все такие)))
Регистрация: 28.02.2019 [жалоба]
#1  Volodia379   (Сегодня, 22:13)
  • -3
  •  (7)

ЗАБОЛОТНЫЙ ЭТО ФОРВАРД ОТ БОГА! smiley
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
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