Россия РПЛ 2018/19
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Не только Дзюба впервые стал чемпионом. Кокорин и Заболотный - тоже, а Семак вошёл в историю
У каждого чемпионство своё: кто-то добыл его на поле, кто-то на скамейке, а кто-то будет ждать медали с передачкой в СИЗО. Сергей Семак же стал первым человеком, выигравшим чемпионат России и как тренер, и как футболист.
Артём Дзюба уходил из "Спартака" за трофеями, в прошлом году увидел чемпионство родной команды со стороны, но всё-таки всем всё доказал и поставил важнейшую галочку в своей карьере. Летом, осенью и в апреле Артём действительно тащил команду к чемпионству, которого ждал с 2006 года. Ради командного успеха Дзюба плюнул на личные интересы и после прихода Азмуна с полной выкладкой выполнял роль опорного нападающего, оставляя голевые свершения партнёрам.
Александр Кокорин должен был помочь Артёму в этом непростом деле, но вместо этого угодил в СИЗО и вынудил руководство клуба покупать героя весны Сердара Азмуна. Кокорин отыграл минуту в матче с "Локомотивом", полчаса в Каспийске и тайм против "Краснодара" - и формально он действительно чемпион России. Включит ли клуб его в число 40 медалистов, будет ли заказывать ему медаль за свой счёт, неизвестно, но строчку в Википедии Кокорину добавят.
Паоло Росси в 82-м выигрывал Чемпионат Италии и Чемпионат мира спустя несколько недель после выходя из тюрьмы.— Михаил Моссаковский (@mossakovskiy) May 4, 2019
А выигрывал ли кто-то до сегодняшнего дня чемпионский титул, находясь в тюрьме?
Кокорин с 73 минутами в чемпионате - не самый малоигравший из чемпионов: Леон Мусаев трижды выходил аккурат под финальный свисток, Денис Терентьев сыграл аж 12 минут. Занятно, что Матиас Краневиттер без всяких попаданий в СИЗО провёл в чемпионате лишь на тайм больше Кокорина.
Следующим по количеству игрового времени идёт Антон Заболотный: легендарный форвард ненадолго появился аж в 14 матчах, но первое и единственное результативное действие вошло в историю. Сначала Зе запорол выход 1 на 1, а в следующей атаке сыграл головой так, как Алехандро Домингесу и не снилось.
"Зенит" не выигрывал чемпионство, конечно, не со времён сэйва аргентинца в Раменском, но достаточно долго. Поэтому для большинства футболистов это первый российский титул. С "Зенитом" его ранее выигрывали только Александр Анюков (пятое золото, без него "Зенит" РПЛ не выигрывал вообще), Игорь Смольников, Олег Шатов и Луиш Нету (второе), так что для них праздничный парад по Петербургу не в новинку. Сайт "Зенита" пишет о втором титуле и для Михаила Кержакова, но он ни разу не выходил на поле в прошедшем чемпионате.
Наверняка в восторге от ликующего города будет большой фанат Северной Столицы Клаудио Маркизио. У него, как и у Ярослава Ракицкого с Браниславом Ивановичем уже хранятся золотые медали, но не российского чемпионата. А вот титул чемпиона России, но с другими командами, уже завоёвывали Юрий Жирков и Кристиан Нобоа - для них победа в премьер-лиге стала третьей.
Фото: ФК "Зенит"
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