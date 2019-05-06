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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Руслан Нигматуллин: "Краснодар" выглядит предпочтительней ЦСКА в борьбе за место в Лиге чемпионов

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил шансы "Краснодара" и ЦСКА в борьбе за третье место, дающее право принять участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне.

"ЦСКА или же "Краснодар" в Лиге чемпионов? Краснодарцы выглядят чуть предпочтительней. ЦСКА является одной из самых молодых команд в Европе, а молодость часто бывает нестабильной. Команда, конечно, яркая, талантливая. Но «Краснодар» выглядит покрепче", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
Теги: Нигматуллин Краснодар ЦСКА
Сегодня, 20:17
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#2  EMDM   (Сегодня, 21:17)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Объективности ради, согласен. Думаю нам ЛЕ самое то будет! Поднабраться опыта там. А Краснодар заслужил шанс в ЛЧ.
Регистрация: 24.04.2008 [жалоба]
#1  miktar   (Сегодня, 21:04)
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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
за ЦСКА с 1966
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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