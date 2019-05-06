Россия РПЛ 2018/19
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Руслан Нигматуллин: "Краснодар" выглядит предпочтительней ЦСКА в борьбе за место в Лиге чемпионов
Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин оценил шансы "Краснодара" и ЦСКА в борьбе за третье место, дающее право принять участие в квалификационном раунде Лиги чемпионов в следующем сезоне.
"ЦСКА или же "Краснодар" в Лиге чемпионов? Краснодарцы выглядят чуть предпочтительней. ЦСКА является одной из самых молодых команд в Европе, а молодость часто бывает нестабильной. Команда, конечно, яркая, талантливая. Но «Краснодар» выглядит покрепче", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
"ЦСКА или же "Краснодар" в Лиге чемпионов? Краснодарцы выглядят чуть предпочтительней. ЦСКА является одной из самых молодых команд в Европе, а молодость часто бывает нестабильной. Команда, конечно, яркая, талантливая. Но «Краснодар» выглядит покрепче", - цитирует Нигматуллина "Чемпионат.сом".
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