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Ахмат
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Рубин
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Динамо
Крылья Советов
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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Чемпионство Семака убедило Вас в том, что он хороший тренер?



 

Семак - чемпион, но всего месяц назад вы считали его дном и отправляли в отставку

"Зенит" никому не отдавал лидерство весь чемпионат, но обильная критика тренера пошла на спад только после победы в Краснодаре. Обычно несбывшиеся прогнозы и опровергнутые мнения авторам Rusfootball.info припоминаете вы, но на этот раз мы поменяемся ролями.

Фото: Анна Мейер / ФК "Зенит"
"Зенит" ушёл на перерыв в чемпионате с тремя совсем уж стыдными поражениями, после которых призывы убрать Семака и вопли в духе "всё пропало" были в тренде. Надежду давали только наступление перерыва и грядущее усиление. Но после первого же матча с "Фенером" всё началось заново (хотя впечатлительные готовы были вышвырнуть Семака из команды уже по ходу Кубка Матч Премьер).

Семак - чемпион, но всего месяц назад вы считали его дном и отправляли в отставку


Естественно, наивысшей точкой бурления стало домашнее поражения от "Вильярреала".



Уже не было сомнений в том, что чемпионом "Зениту" не стать.



А даже если получится - Семак всё равно ничего не умеет.



Доставалось Семаку и после победных матчей в чемпионате (например, с "Уфой"): игра команды-лидера болельщикам была не по душе.



Безвольное второе поражение от "Вильярреала" было ожидаемым, но всё равно не воспринималось равнодушно.



У Мусаева, кстати, аж 3 победы в 15 весенних матчах - действительно новый уровень, на который Семак вывести "Зенит" неспособен.



"Зенит" прошёл весеннюю часть сезона по чемпионскому графику, побеждая дома и играя вничью с конкурентами на выезде. Однако за раздел очков с прошлогодним чемпионом Сергею Богдановичу вновь досталось.



Известные "специалисты" в области тренировочного процесса предъявляли Семаку за качество работы.



И давали пессимистичные прогнозы.



А уже через пару недель "Зенит" выдал феерическую игру в Краснодаре и снял все вопросы относительно чемпиона страны в этом сезоне. Курбан Бердыев оказался чуть дальновиднее комментаторов нашего сайта.



Роман Гуськов, Rusfootball.info
Теги: Зенит Семак
Сегодня, 17:07
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#4  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:27)
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online

Так их, так их. Блессингов и Утекаев blush
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#3  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:22)
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  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
В России матушке всегда так: от любви до ненависти - один шаг.
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#2  Ville  СПб (Сегодня, 17:16)
  • +1
  •  (1)
online

Ахаха, руфу выходит на новый уровень!! Годный наброс smile


--------------------
купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
#1  suarez   (Сегодня, 17:15)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Это хорошая статья.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
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