Семак - чемпион, но всего месяц назад вы считали его дном и отправляли в отставку

"Зенит" никому не отдавал лидерство весь чемпионат, но обильная критика тренера пошла на спад только после победы в Краснодаре. Обычно несбывшиеся прогнозы и опровергнутые мнения авторам Rusfootball.info припоминаете вы, но на этот раз мы поменяемся ролями.

Фото: Анна Мейер / ФК "Зенит"