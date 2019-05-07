Россия РПЛ 2018/19
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Семак - чемпион, но всего месяц назад вы считали его дном и отправляли в отставку
"Зенит" никому не отдавал лидерство весь чемпионат, но обильная критика тренера пошла на спад только после победы в Краснодаре. Обычно несбывшиеся прогнозы и опровергнутые мнения авторам Rusfootball.info припоминаете вы, но на этот раз мы поменяемся ролями.
Фото: Анна Мейер / ФК "Зенит"
Естественно, наивысшей точкой бурления стало домашнее поражения от "Вильярреала".
Уже не было сомнений в том, что чемпионом "Зениту" не стать.
А даже если получится - Семак всё равно ничего не умеет.
Доставалось Семаку и после победных матчей в чемпионате (например, с "Уфой"): игра команды-лидера болельщикам была не по душе.
Безвольное второе поражение от "Вильярреала" было ожидаемым, но всё равно не воспринималось равнодушно.
У Мусаева, кстати, аж 3 победы в 15 весенних матчах - действительно новый уровень, на который Семак вывести "Зенит" неспособен.
"Зенит" прошёл весеннюю часть сезона по чемпионскому графику, побеждая дома и играя вничью с конкурентами на выезде. Однако за раздел очков с прошлогодним чемпионом Сергею Богдановичу вновь досталось.
Известные "специалисты" в области тренировочного процесса предъявляли Семаку за качество работы.
И давали пессимистичные прогнозы.
А уже через пару недель "Зенит" выдал феерическую игру в Краснодаре и снял все вопросы относительно чемпиона страны в этом сезоне. Курбан Бердыев оказался чуть дальновиднее комментаторов нашего сайта.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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