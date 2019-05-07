Россия РПЛ 2018/19
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Олег Шатов может перейти в "Краснодар"
Полузащитник "Зенита" Олег Шатов недоволен количеством игрового времени в петербургской команде и может покинуть сине-бело-голубых в ближайшее трансферное окно.
Футболисту интересен вариант с возвращением в "Краснодар", за который он уже играл на правах аренды в 2018 году.
Если Шатов не получит в "Зените" гарантии большего количества игрового времени, он готов пойти на снижение запросов по зарплате ради перехода в краснодарскую команду.
В этом сезоне российской Премьер-лиги 28-летний полузащитник принял участие в 18 матчах (лишь в 10 из которых выходил в стартовом составе), забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.
Sport24
Футболисту интересен вариант с возвращением в "Краснодар", за который он уже играл на правах аренды в 2018 году.
Если Шатов не получит в "Зените" гарантии большего количества игрового времени, он готов пойти на снижение запросов по зарплате ради перехода в краснодарскую команду.
В этом сезоне российской Премьер-лиги 28-летний полузащитник принял участие в 18 матчах (лишь в 10 из которых выходил в стартовом составе), забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.
Sport24
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