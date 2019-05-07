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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Олег Шатов может перейти в "Краснодар"

Полузащитник "Зенита" Олег Шатов недоволен количеством игрового времени в петербургской команде и может покинуть сине-бело-голубых в ближайшее трансферное окно.

Футболисту интересен вариант с возвращением в "Краснодар", за который он уже играл на правах аренды в 2018 году.

Если Шатов не получит в "Зените" гарантии большего количества игрового времени, он готов пойти на снижение запросов по зарплате ради перехода в краснодарскую команду.

В этом сезоне российской Премьер-лиги 28-летний полузащитник принял участие в 18 матчах (лишь в 10 из которых выходил в стартовом составе), забил 3 гола и сделал 1 голевую передачу.

Sport24
Теги: Шатов Краснодар Зенит
Сегодня, 17:28
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(4)
#20  Blessing  Спб (Сегодня, 18:58)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: Blessing
К быкам не возьмут, только в Урал.

может в Арсенал?

У Арсенала денег нету на такого футболиста, занять у Федуна, как обычно, не смогут, Арнольдыч не будет усиливать конкурента за свой счет. Только родной Урал, они при деньгах.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#19  yuri  спб (Сегодня, 18:56)
  • 0
  •  (0)
online

Ума кому-то не хватает, кому-то сердца. Надо идти к Гудвину- злому волшебнику.
Жуки


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#18  FC VOLGA  Нижний Новгород (Сегодня, 18:48)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Волга НН»
Может и потянет в Краснодаре ,футболист то он неплохой. Тем более Краснодар не топовый клуб.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#17  теремок  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:41)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Надо им с Заболотным попробовать в других клубах поиграть, ну не идет у них в Зените, не идет, без всякой иронии говорю, ну бывает. В другой команде может и заиграют по другому, играть то вроде умеют.
Регистрация: 12.12.2017 [жалоба]
#16  какзайчонок  Москва (Сегодня, 18:39)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Зенит»
Хоть куда-не жалко...
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
#15  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 18:35)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ну уж ничего качественно-стабильного, а тем более "топового" он давно не показывает. Поэтому пусть идет с чистым сердцем...

Та "зажигалка-Шатов, которая была в Анжи и после него - уже в прошлом. Видимо, у многих это более характерно для ранней молодости.


--------------------
По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#14  utekay  Россия (Сегодня, 18:25)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Blessing
К быкам не возьмут, только в Урал.

может в Арсенал?


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#13  S.T.E.P.A.N.  Город-герой Москва (Сегодня, 18:24)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
зинид еще и заплатит за переход smirk


--------------------
stepanmlc
Регистрация: 2.05.2015 [жалоба]
#12  yuri  спб (Сегодня, 18:22)
  • +2
  •  (2)
online

деревенщина, хотя обладает точным ударом в отличие от Заболотного и негра.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#11  Blessing  Спб (Сегодня, 18:21)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
К быкам не возьмут, только в Урал.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#10  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:15)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Берите!

Цитата: Kolpino2
А они нам тоже кого-нибудь пусть отдают. Скажем, Петрова.

На х... он нам нужен????
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#9  joly  Сочи (Сегодня, 18:13)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Возьмет ли его Краснодар ?


--------------------
Спокойствие,только спокойствие.Дело -то житейское.
Регистрация: 9.02.2011 [жалоба]
#8  suarez   (Сегодня, 18:04)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Забирайте
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
#7  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:00)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Шатов и так на выход, к сожалению...кто смотрел последние игры с его участием, то без объяснений, повторюсь...Дриусси команда тянула, но их двоих не потянет...хорошая была статья, как Зенит собирает деньги на усиление...15 млн за ЛЧ, 10-12 млн за распродажу скамейки, 20 млн это допустимая погрешность по ферплей...многие уйдут.
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
#6  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:52)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Скатертью дорога!
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#5  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:50)
  • +1
  •  (1)

Цитата: Neighbor
Мамаева,

Галицкий не рискнет кинуть Кадырова.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#4  Neighbor   (Сегодня, 17:46)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
А они нам тоже кого-нибудь пусть отдают.

Мамаева, только Мамаева - он вам уже практически свой!


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#3  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 17:36)
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: Kolpino2
А они нам тоже кого-нибудь пусть отдают. Скажем, Петрова.

rage Петров -красавчик,лучше ему зарплату поднять,чем брать отработанный материал,полирующий лавку "Зенита".
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#2  truten74   (Сегодня, 17:34)
  • -1
  •  (9)

Пусть уходит,летом Зениту нужно от балласта избавляться и брать новых 3-4 игроков .
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
#1  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:30)
  • -7
  •  (11)

А они нам тоже кого-нибудь пусть отдают. Скажем, Петрова.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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