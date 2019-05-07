Россия РПЛ 2018/19
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17:20
Анатолий Бышовец: самое важное для Семака сейчас - создание команды, а не то, как отпраздновать чемпионство (1)
Анатолий Бышовец: самое важное для Семака сейчас - создание команды, а не то, как отпраздновать чемпионство (1)
14:32
Александр Егоров: в ворота "Ростова" в матче с "Краснодаром" должен был быть назначен второй пенальти (1)
Александр Егоров: в ворота "Ростова" в матче с "Краснодаром" должен был быть назначен второй пенальти (1)
13:32
Александр Егоров: Левников должен был показать прямую красную карточку Бумалю за удар Фернандо (5)
Александр Егоров: Левников должен был показать прямую красную карточку Бумалю за удар Фернандо (5)
12:11
«Ман Сити» в шаге от чемпионства, Кокорину и Мамаеву грозит полтора года. Главные новости прошедших суток (1)
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11:34
"Криштиану спас "Юве" от вылета и вернул чемпионство после 20 лет неудач". Мать Роналду восхитилась фейковым достижением сына (3)
"Криштиану спас "Юве" от вылета и вернул чемпионство после 20 лет неудач". Мать Роналду восхитилась фейковым достижением сына (3)
Роман Еременко - лучший игрок "Ростова" в апреле
Болельщики "Ростова" признали полузащитника Романа Еременко лучшим футболистам апреля.
Средний балл 32-летнего футболиста составил 4,47.
Еременко в апреле провел за команду четыре матча, в которых забил гол и сделал голевую передачу.
Средний балл 32-летнего футболиста составил 4,47.
Еременко в апреле провел за команду четыре матча, в которых забил гол и сделал голевую передачу.
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