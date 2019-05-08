Россия РПЛ 2018/19
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19:13
Татьяна Стукалова: подадим апелляцию, показания свидетелей недостаточно отражены в приговоре (1)
Татьяна Стукалова: подадим апелляцию, показания свидетелей недостаточно отражены в приговоре (1)
18:53
Вячеслав Колосков: было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили
Вячеслав Колосков: было бы более гуманно и справедливо, если бы перед 9 мая Кокорина и Мамаева освободили
18:08
Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин наносил удары чиновнику Минпромторга Паку (16)
Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин наносил удары чиновнику Минпромторга Паку (16)
17:14
Болельщики ЦСКА – о баннере против Fan-ID: берем на себя ответственность за каждое написанное слово на нем (2)
Болельщики ЦСКА – о баннере против Fan-ID: берем на себя ответственность за каждое написанное слово на нем (2)
16:03
Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать
Магомед Адиев: не могу сказать, что были такие оскорбления, что меня за это надо было дисквалифицировать
15:38
Судья - о Кокорине и Мамаеве: используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли удары Паку (6)
Судья - о Кокорине и Мамаеве: используя в качестве оружия деревянный стул, нанесли удары Паку (6)
15:27
Вячеслав Подберезкин: "Локомотив" борется за Лигу чемпионов. Настраиваемся на тяжелый матч (2)
Вячеслав Подберезкин: "Локомотив" борется за Лигу чемпионов. Настраиваемся на тяжелый матч (2)
14:04
Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке (3)
Дмитрий Сенников: "Локомотив" достоин быть серебряным призером, "Краснодар" - бронзовым, ЦСКА будет тяжелее бороться за место в тройке (3)
13:47
Адвокат Кирилла Кокорина: есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда (3)
Адвокат Кирилла Кокорина: есть большое желание, чтобы ребят сегодня отпустили домой прямо в зале суда (3)
10:40
Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать (2)
Адиев - о победе "Ливерпуля": после таких матчей даже не знаю, как завтра выходить на работу и тренировать (2)
09:50
Константин Генич извинился за отхаркивания и кашель во время игры "Ливерпуль" - "Барселона" (15)
Константин Генич извинился за отхаркивания и кашель во время игры "Ливерпуль" - "Барселона" (15)
Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин наносил удары чиновнику Минпромторга Паку
8 мая Пресненский суд Москвы приговорил нападающего "Зенита" Александра Кокорина к году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева - к одному году и пяти месяцам лишения свободы.
Судья Елена Абрамова, выносившая приговор футболистам, также постановила уничтожить стул, которым Кокорин наносил удары чиновнику Минпромторга Денису Паку 8 октября 2018 года в кафе "Кофемания".
"Орудие преступления, деревянный стул, согласно судебному решению должны уничтожить", - цитирует Абрамову Sport24.ru.
Осужденные стали участниками двух конфликтов в центре Москвы 8 октябре 2018 года. Сначала компания избила водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Затем молодые люди переместились в кафе, где напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Судья Елена Абрамова, выносившая приговор футболистам, также постановила уничтожить стул, которым Кокорин наносил удары чиновнику Минпромторга Денису Паку 8 октября 2018 года в кафе "Кофемания".
"Орудие преступления, деревянный стул, согласно судебному решению должны уничтожить", - цитирует Абрамову Sport24.ru.
Осужденные стали участниками двух конфликтов в центре Москвы 8 октябре 2018 года. Сначала компания избила водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Затем молодые люди переместились в кафе, где напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака.
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