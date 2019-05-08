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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Суд постановил уничтожить стул, которым Кокорин наносил удары чиновнику Минпромторга Паку

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил нападающего "Зенита" Александра Кокорина к году и шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима, полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева - к одному году и пяти месяцам лишения свободы.

Судья Елена Абрамова, выносившая приговор футболистам, также постановила уничтожить стул, которым Кокорин наносил удары чиновнику Минпромторга Денису Паку 8 октября 2018 года в кафе "Кофемания".

"Орудие преступления, деревянный стул, согласно судебному решению должны уничтожить", - цитирует Абрамову Sport24.ru.

Осужденные стали участниками двух конфликтов в центре Москвы 8 октябре 2018 года. Сначала компания избила водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука. Затем молодые люди переместились в кафе, где напали на чиновника Минпромторга Дениса Пака.
Теги: Кокорин Мамаев Пак
Сегодня, 18:08
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16
(0)
#16  utekay  Россия (Сегодня, 19:13)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
лошары...могли бы продать на аукционе по-частям


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#15  Седой  Россия (Сегодня, 18:57)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Показали, что они еще легко отделались? Главный виновник-стул? А чего стулом ограничились? Кафе закрыть и разровнять бульдозерами, всех свидетелей депортировать из страны, разговоры о ударе чиновника-запретить!


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008 [жалоба]
#14  ythe  Ё-бург (Сегодня, 18:42)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Высшую меру этому гаду!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
#13  rwspartach  Россия (Сегодня, 18:40)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cadallero555
Я был бы согласен с реальным сроком заключения, если бы они избили простого гражданина, НО они избили ЧИНОВНИКА, а не человека.

Водители теперь не простые граждане и не люди?!
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#12  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 18:32)
  • +3
  •  (3)

Да уж. Больше всех не повезло стулу.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#11  bk-sarmat  ростов (Сегодня, 18:31)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
нормалёк, через три месяца по удо выдут
Регистрация: 19.10.2010 [жалоба]
#10  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 18:24)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
судья - ипанушка...)))
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#9  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:22)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Даже стул, ударивший чиновника, наказали. Помнится, один персидский царь, когда шторм разметал его войска при переправе, приказал отстегать кнутами море.
Наши микродиктаторы берут пример.


--------------------
Будьте осторожны! Пользователь под ником Primus - педофил.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#8  Neighbor   (Сегодня, 18:22)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: cadallero555
НО они избили ЧИНОВНИКА, а не человека.

Человека тоже


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#7  cadallero555   (Сегодня, 18:20)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Я был бы согласен с реальным сроком заключения, если бы они избили простого гражданина, НО они избили ЧИНОВНИКА, а не человека.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
#6  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:19)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
А ножки от него засунуть чинуше в зад.


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#5  Schweinsteiger   (Сегодня, 18:19)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вышку дали...


--------------------
Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#4  vermis_64  Санкт-Петербург (Сегодня, 18:16)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Фантасмагория.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#3  Neighbor   (Сегодня, 18:16)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Председатель Секты Свидетелей Стула Какорина Блессинг на это заявил что не отдаст бережно им хранимый спичечный коробок с анализом стула Какорина в липкие лапы правосудия stuck_out_tongue_winking_eye


--------------------
Чтобы не идти на поводу, надо меньше ржать...
Регистрация: 23.04.2019 [жалоба]
#2  pfkegjbl 2  Мценск (Сегодня, 18:16)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
А компенсировать расходы кафе кто будет?


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#1  Shekel  страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, ДКР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 18:15)
  • +4
  •  (8)

Перед уничтожением стулу должны зачитать приговор


--------------------
Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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