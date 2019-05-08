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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 27 37
8 Ахмат 27 36
9 Оренбург 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 27 33
12 Динамо 27 30
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Ринат Билялетдинов: Кокорин и Мамаев с 2020 года начнут новую жизнь. От них многое зависит

Российский тренер Ринат Билялетдинов прокомментировал решение суда приговорить полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и нападающего "Зенита" Александра Кокорина к тюремному сроку.

"Им грозило от двух до семи, дали ниже срока - это уже хорошо, нормальный вариант, скажем так. Успеют ли восстановиться после срока? Еременко получил два года дисквалификации, сейчас играет. Восстановиться они сумеют, это не самая важная проблема, самое главное, что они здоровы, нет каких-то послеоперационных осложнений. Начнут с 2020 года новую жизнь. От них многое зависит, Стрельцов отсидел несколько лет, была шумная история, он сумел вернуться, но это Стрельцов, по тем временам это был уникум. Я считаю, что произошла ничья.

Справедливость срока? У нас за гораздо серьезнее нарушения многие уходят от ответственности, если бы не видеозапись, то они бы играли сейчас с начала года, не с теми они связались и не в том месте, могли и договориться. Например, Гулиев и американец, там тоже криминал приличный, но договорились. Здесь и не закроешь глаза, потому что общественный резонанс, часть жаждала более серьезное наказание, Монако еще вспомнилось сразу. Я считаю, может, перебор, но кадры не вырежешь, там шло правонарушение", - цитирует Билялетдинова Sport24.ru.
Теги: Билялетдинов Р. Кокорин Мамаев
Вчера, 23:46
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