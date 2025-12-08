Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
0 - 1 0 1
ПармаЗавершен
Удинезе
1 - 2 1 2
ДженоаЗавершен

Семин: по потенциалу - Тюкавин самый сильный российский нападающий

Российский тренер Юрий Семин высказался об игре нападающего "Динамо" Константина Тюкавина.
Фото: ФК "Динамо"
"Он должен набирать. Для него этот зимний перерыв будет для большой работы. После перерыва он должен стать значительно лучше. Он самый сильный российский нападающий? На сегодняшний день он не самый сильный. По потенциалу — да", - приводит слова Семина "Матч ТВ".

Напомним, что в марте текущего года нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин получил повреждение - у форварда был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. Футболист вернулся на поле в сентябре текущего года.

В сезоне-2025/2026 форвард вышел на поле в 15 встречах и записал на свой счет 4 забитых мяча и 4 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 16 миллионов евро.

