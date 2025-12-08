"Возвращение в "Динамо"? Таких обсуждений нет, мыслей таких нет. Да, не самый удачный сезон для "Реал Сосьедад", сильно меняется состав. Но пока мыслей о возвращении нет", - цитирует Голубина "СЭ".
Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро и заключил контракт до июня 2029 года.
В текущем сезоне российский полузащитник провел за испанский клуб во всех турнирах 11 матчей и отметился 1 забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 7,5 миллионов евро.
Представитель Захаряна высказался о возможном возвращении полузащитника в "Динамо"
Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, высказался о возможном возвращении футболиста в "Динамо".
Фото: GETTY IMAGES