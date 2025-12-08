Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Пиза
0 - 1 0 1
ПармаЗавершен
Удинезе
1 - 2 1 2
ДженоаЗавершен

Представитель Захаряна высказался о возможном возвращении полузащитника в "Динамо"

Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, высказался о возможном возвращении футболиста в "Динамо".
Фото: GETTY IMAGES
"Возвращение в "Динамо"? Таких обсуждений нет, мыслей таких нет. Да, не самый удачный сезон для "Реал Сосьедад", сильно меняется состав. Но пока мыслей о возвращении нет", - цитирует Голубина "СЭ".

Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро и заключил контракт до июня 2029 года.

В текущем сезоне российский полузащитник провел за испанский клуб во всех турнирах 11 матчей и отметился 1 забитым мячом. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего футболиста в 7,5 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится