Биджиев может остаться в махачкалинском "Динамо" после ухода с поста главного тренера

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев высказался о будущем Хасанби Биджиева.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Может ли Биджиев в каком-либо качестве остаться в "Динамо"? У него есть такое предложение. Мы ему так и сказали, что он без вопросов может оставаться в клубе", - цитирует Гаджиева Sport24.

В воскресенье, 7 декабря, махачкалинское "Динамо" на домашнем стадионе уступило "Пари НН" в матче 18 тура Российской Премьер-Лиги со счетом 0:1. После матча Хасанби Биджиев принял решение подать в отставку с поста главного тренера махачкалинцев.

После 18 сыгранных туров махачкалинский клуб располагается на 13 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе.

