Павлюченко: я за то, чтобы Романову доверили вторую часть чемпионата

Экс-игрок сборной России Роман Павлюченко высказался о Вадиме Романове, который исполняет обязанности главного тренера в московском "Спартаке".
Фото: ФК "Спартак"
"Игроки говорят, что Романов хороший специалист. Я за то, чтобы ему доверили вторую часть чемпионата. Пусть он работает и доказывает. Он не так плохо провел последние матчи. Романов давно в клубе, и футболистам нравится с ним работать", - цитирует Павлюченко Metaratings.

В ноябре московский "Спартак" объявил об отставке Деяна Станковича с поста главного тренера - сербский специалист работал в столичном клубе с лета 2024 года. По итогам прошлого сезона красно-белые заняли 4 место в турнирной таблице РПЛ, набрав 57 очков в 30 встречах.

Вадим Романов был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера "Спартака". После 18 сыгранных туров красно-белые располагаются на шестой строчке в турнирной таблице чемпионата России с 29 набранными очками.

