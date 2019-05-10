Россия РПЛ 2018/19
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:56
Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)
Ивелин Попов: хотели выиграть, но держали в голове предстоящий полуфинал с "Локомотивом" (видео)
16:02
"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью (24)
"Динамо" и "Ростов" сыграли вничью (24)
15:28
Александр Чеферин - о полуфиналах Лиги чемпионов: зрелище, которое мы видели, войдет в историю футбола
Александр Чеферин - о полуфиналах Лиги чемпионов: зрелище, которое мы видели, войдет в историю футбола
Валерий Карпин: не ожидали, что так сложится матч (видео)
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал ничью в матче 28-го тура РПЛ с "Динамо" (0:0).
– Конечно, не ожидали, что так сложится матч. Не ожидали, что Паршивлюк, у которого повреждение плеча, попросит замену, что Зуев попросит замену в перерыве. Что Ионов травму получит.
- Ничья - максимальный результат, на который рассчитывали?
- Перед игрой мы не рассчитывали на ничью, рассчитывали на победу. Но по тому, как складывалась игра, можно сказать, что ничья – хороший результат.
– Какая травма у Еременко?
– Повреждение плеча, получил на тренировке.
– Есть шансы, что травмированные сыграют с "Локомотивом"?
– Я не доктор. Обследования еще не было. На глаз не могу определить.
- Яя Туре закончил карьеру. Не хотели его пригласить в штаб?
- Пока нет, - передает слова Карпина корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
– Конечно, не ожидали, что так сложится матч. Не ожидали, что Паршивлюк, у которого повреждение плеча, попросит замену, что Зуев попросит замену в перерыве. Что Ионов травму получит.
- Ничья - максимальный результат, на который рассчитывали?
- Перед игрой мы не рассчитывали на ничью, рассчитывали на победу. Но по тому, как складывалась игра, можно сказать, что ничья – хороший результат.
– Какая травма у Еременко?
– Повреждение плеча, получил на тренировке.
– Есть шансы, что травмированные сыграют с "Локомотивом"?
– Я не доктор. Обследования еще не было. На глаз не могу определить.
- Яя Туре закончил карьеру. Не хотели его пригласить в штаб?
- Пока нет, - передает слова Карпина корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.