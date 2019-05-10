Валерий Карпин: не ожидали, что так сложится матч (видео)





Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал ничью в матче 28-го тура РПЛ с "Динамо" (0:0).– Конечно, не ожидали, что так сложится матч. Не ожидали, что Паршивлюк, у которого повреждение плеча, попросит замену, что Зуев попросит замену в перерыве. Что Ионов травму получит.- Перед игрой мы не рассчитывали на ничью, рассчитывали на победу. Но по тому, как складывалась игра, можно сказать, что ничья – хороший результат.– Повреждение плеча, получил на тренировке.– Я не доктор. Обследования еще не было. На глаз не могу определить.- Пока нет, - передает слова Карпина корреспондентГригорий Каленов.