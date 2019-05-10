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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 27 58
2 Локомотив 27 49
3 Краснодар 27 47
4 ЦСКА 27 45
5 Спартак 27 43
6 Арсенал Тула 27 42
7 Ростов 28 38
8 Оренбург 28 37
9 Ахмат 27 36
10 Рубин 27 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 27 28
14 Уфа 27 26
15 Анжи 27 20
16 Енисей 27 19
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Валерий Карпин: не ожидали, что так сложится матч (видео)

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин прокомментировал ничью в матче 28-го тура РПЛ с "Динамо" (0:0).



– Конечно, не ожидали, что так сложится матч. Не ожидали, что Паршивлюк, у которого повреждение плеча, попросит замену, что Зуев попросит замену в перерыве. Что Ионов травму получит.

- Ничья - максимальный результат, на который рассчитывали?

- Перед игрой мы не рассчитывали на ничью, рассчитывали на победу. Но по тому, как складывалась игра, можно сказать, что ничья – хороший результат.

– Какая травма у Еременко?

– Повреждение плеча, получил на тренировке.

– Есть шансы, что травмированные сыграют с "Локомотивом"?

– Я не доктор. Обследования еще не было. На глаз не могу определить.

- Яя Туре закончил карьеру. Не хотели его пригласить в штаб?

- Пока нет, - передает слова Карпина корреспондент Rusfootball.info Григорий Каленов.
Теги: Карпин Ростов Динамо Rвидео
Сегодня, 16:51
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#1  VitL  Белгород (Сегодня, 17:20)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Яя Туре закончил карьеру. Не хотели его пригласить в штаб?


а с чего бы это
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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