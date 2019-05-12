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# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Дзюба с аргентинцами уничтожили армейцев. Оценки матча "Зенит" - ЦСКА

Ассистентский хет-трик Дзюбы, дубль Дриусси, эффективный выход на поле Ригони. "Зенит" крутой домашней победой над ЦСКА отметил чемпионство.















Дзюба с аргентинцами уничтожили армейцев. Оценки матча "Зенит" - ЦСКА


"ЗЕНИТ"


Андрей Лунев - 3,5. ЦСКА в этой встрече нанес больше ударов по воротам, чем "Зенит". Но в створ армейцы били реже соперника (4 против 5 зенитовских). Из 4 Лунев пропустил только 1 мяч, который не вытащил бы любой из вратарей в мире. При счете 2:1 ЦСКА надавил, и голкиперу "Зениту" пришлось много работать, но он справился.

Александр Анюков - 3,0. Юрий Жирков - 3,5. Зенитовские ветераны, качественным сезоном заслужившие продление контракта с клубом, своей игрой против ЦСКА будто благодарили совет директоров за такое решение. Анюков против резвой армейской молодежи практически не затерялся, а Жирков вообще совершал классные забеги в атаку. Одно из подключений Юрий завершил прекрасным ударом сходу, едва не расстроив свою бывшую команду.

Бранислав Иванович - 3,5. Ярослав Ракицкий - 4,0. Однозначно, это лучшая пара центральных защитников в РПЛ. Иванович, как обычно, отвечал за спокойствие внутри штрафной (2 выигранных верха, 6 выносов, 2 перехвата), а Ракицкий творил хорошие первые передачи метров на 40, не забывая о выносах (4) и перехватах (3). Вот только свой стандарт украинец не использовал, несмотря на "заклинания" от Оздоева. Перестала работать магия.

Вильмар Барриос - 4,0. Магомед Оздоев - 3,5. Колумбиец - машина опорной зоны. 5 отборов - это лучший результат среди всех игроков в матче. Барриос не только отбирал, но и разгонял атаки. Особенно запомнился его забег к чужой штрафной перед третьим голом. Рядом с ним преображается и Оздоев, который бесстрашно идет в отборы. Но пока до эффективности соседа-легионера далеко.

Олег Шатов - 2,5. Себастьян Дриусси - 4,5. О Шатове на неделе поползли слухи по поводу его возможного ухода из "Зенита". Возможно, Семак дал шанс Олегу себя показать. Своим временем Шатов, мягко говоря, не воспользовался. Многие атаки "Зенита" загубились именно на этом игроке. Да и Обляков забил как раз из-под Олега. А вот Дриусси, когда питерцы стали чемпионами, и упал груз ответственности, заиграл просто волшебно. 3 удара, из них 2 гола и одно попадание в штангу. И в дриблинг лез аргетинец, и отборы совершал. Расцвел Дриусси вместе с питерской весной.



Артем Дзюба - 5,0. Сердар Азмун - 2,5. О реализации иранского нападающего начинают слагать легенды. Азмун против ЦСКА запорол абсолютно все, что для него создали партнеры. И ведь претензии к плохим передачам не предъявить. Аргентинцы же забили, когда им выкатывал Дзюба. Невероятный КПД продемонстрировал Артем. 3 голевые передачи. Сложно вспомнить, когда последний раз такие цифры показывал нападающий в РПЛ. Главный творец победы над армейцами - это Артем Дзюба.

Эмилиано Ригони - 3,5. Роберт Мак - 2,5. Эльмир Набиуллин - б/о. Ригони вышел вместо Азмуна и сразу показал иранцу, как надо забивать. Семак угадал с заменой. Мак вдохновился выходом Ригони, но свои возможности растерял, порой банально торопясь.



ЦСКА


Игорь Акинфеев - 3,5. Может только в первом голе "Зенита" самый придирчивый болельщик найдет повод для претензий к Акинфееву. Мол, поздно выпрыгнул, да и удар Дриусси был несильным. Но видел ли Игорь вообще момент удара? В остальных голах его просто расстреливали. И это после подвигов, которые творил Акинфеев, выручая команду от ударов Дзюбы и выхода один на один от Мака. Не вдохновились партнеры.

Виктор Васин - 3,0. Родриго Бекао - 2,0. Игорь Дивеев - 2,0. Тройка центральных защитников ЦСКА провалилась. Без треска, но от этого не менее больно. Еще Васин боролся в первом тайме, блокируя острые удары питерцев из штрафной. А Дивеев и Бекао так и не подстроились под атакующих игроков "Зенита". Дивеев пытался навязать борьбу Дзюбе, но против сегодняшнего Артема это было бесполезно.

Марио Фернандес - 3,5. Иван Обляков - 3,5. Были ли это официальные смотрины Марио "Зенитом"? Тем более, что питерцы своей победой отдалили армейцев от Лиги чемпионов, а, значит, приблизили Гинера к продаже российского бразильца. Фернандес сыграл на своем привычном уровне, отметившись классной голевой передачей. Которую, кстати, преобразовал в забитый мяч Обляков, выступавший на противоположной бровке. Много шло остроты от Ивана в первой половине, а во второй - он скрылся в питерской тени.



Кристиян Бистрович - 3,5. Ильзат Ахметов - 3,0. Ранняя желтая карточка лишила Ахметова простора для активной борьбы, приходилось включать аккуратность. Поэтому на Бистровича упала двойная нагрузка. И он сносно оборонялся в опорной зоне (4 отбора). Но его одного в ней было явно недостаточно. А когда ЦСКА шашки наголо побежал в атаку, то и Бистрович забыл о своей позиции.

Никола Влашич - 3,5. Яка Бийол - 1,5. Попади Влашич не в перекладину, а чуть ниже, потирал бы Гончаренко довольно руки, рассуждая о еще не закончившейся борьбе за попадание в Лигу чемпионов. Но хавбеку ЦСКА не повезло. Влашич много старался, был самым активным в составе армейцев. А вот Бийол непонятно для чего выходил на поле. Во-первых, он необъяснимо грубо въехал в Лунева. Получив желтую карточку, продолжил фолить. Хотя его Гончаренко отрядил играть повыше, помогать Чалову, но Бийол занимался каким-то вернблумством, самой безумной вариации. От удаления спасла только снисходительность арбитра.

Федор Чалов - 2,5. От российского бомбардира в топ-матче ждали большего. Но все, на что хватило Федора, это эффективно пропустить мяч перед голом Облякова. Навязать борьбу монстрам Ивановичу и Ракицкому пока сложно для Чалова.

Абель Эрнандес - 2,0. Георгий Щенников - 2,0. Арнор Сигурдссон - б/о. Замены Гончаренко не сработали. Эрнандес от оптимальных кондиций далек. Щенников еще больше сделал фланг защиты уязвимым, а Сигурдссон бил аккурат в Лунева.

Фото: официальные твиттеры "Зенита" и ЦСКА

Андрей Мордовин, Rusfootball.info
Теги: Зенит ЦСКА Дзюба
Сегодня, 21:50
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(3)
#7  BlackRabbitRus   (Сегодня, 23:20)
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online

тот человек,что пишет эти статьи абсолютно не обьяктивен каждый раз!и вопрос к нему!не надоело?
явно ничего не понимает в футболе впринцыпе!
я с Зенитом с сезона 98\99 мы чемпионы УРА!
Регистрация: 15.09.2016 [жалоба]
#6  KARASS   (Сегодня, 22:20)
  • 0
  •  (4)

И ПРАВИЛЬНО СДЕЛАЛИ ПАЦАНЧТ УЧИТЬ НАДО А ТО УЖ ОЧЕНЬ ЗАЗВЕЗДИЛИСЬ ПОСЛЕ 1 КРУГА
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
#5  kronos  Санкт-петербург (Сегодня, 22:20)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Оценки, как всегда, неадекватные(
Автор(
Регистрация: 24.10.2013 [жалоба]
#4  Nastroenie  Москва (Сегодня, 22:13)
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Одно удовольствие было наблюдать за божественной игрой Игоря Акинфеева. Было видно, что даже футболисты и болельщики Зенита были откровенно шокированы высочайшим уровнем армейского голкипера, а некоторые, особо впечатлительные, не выдержав, даже аплодировали. Оценка Игорю явно занижена, так как во всех пропущенных им голах виноваты Васин и Набабкин.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#3  oyster   (Сегодня, 22:13)
  • -1
  •  (1)

Сеть отелей АзимуН - аЗМУН муТНЫЙ МУЖИЧОК
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
#2  F.Totti.   (Сегодня, 22:02)
  • -3
  •  (5)

Игорька с трешечкой,а любителей сухариков с конечпоком))
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
#1  Irbis   (Сегодня, 22:00)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну не прет ащмуну это ужас))
Регистрация: 2.03.2019 [жалоба]
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