ЦСКА точно больше хотел победить? "Зенит" был лучше, увереннее и мощнее - как и положено чемпиону

Для сохранения реальных шансов на попадание в Лигу Чемпионов в следующем сезоне "армейскому" клубу нужно было обязательно побеждать в Санкт-Петербурге, в матче против "Зенита", который свою задачу уже выполнил. Но на деле желания, рвения и более качественных действий намного больше было у "питерцев". Rusfootball.info - о главной игре этой недели, по итогам которой ЦСКА отстал от лидирующей тройки и оказался даже ниже "Спартака".

Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"