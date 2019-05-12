Россия РПЛ 2018/19
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ЦСКА точно больше хотел победить? "Зенит" был лучше, увереннее и мощнее - как и положено чемпиону
Для сохранения реальных шансов на попадание в Лигу Чемпионов в следующем сезоне "армейскому" клубу нужно было обязательно побеждать в Санкт-Петербурге, в матче против "Зенита", который свою задачу уже выполнил. Но на деле желания, рвения и более качественных действий намного больше было у "питерцев". Rusfootball.info - о главной игре этой недели, по итогам которой ЦСКА отстал от лидирующей тройки и оказался даже ниже "Спартака".
Фото: Официальный сайт ФК "Зенит"
"Зенит" доказал, что с мотивацией у него все в порядке
По итогам прошлого тура "Зенит" оформил досрочное чемпионство. После этого градус его сегодняшней встречи с ЦСКА, конечно, стал ниже. По крайней мере, с точки зрения отсутствия значимости спортивного результата для одной из команд. Тем не менее, сам статус матча все равно оставался исключительным для российской Премьер-Лиги. Да и для "питерцев" имел место быть репутационный аспект - смогут ли они не позволить себе расслабиться и по-настоящему рубиться с "армейцами".
Сейчас мы однозначно можем сказать, что "Зенит" уверенно доказал, что мотивации ему искать не надо. Первый домашний матч после завоевания золотых медалей они провели на отличном уровне, полностью отдаваясь игре, самоотверженно бросаясь в подкаты и вступая в единоборства. Во второй половине второго тайма не погруженному в тему зрителю было невозможно понять, кому здесь нужны очки в борьбе за Лигу Чемпионов и кто уже оформил свое чемпионство. У "питерцев" получалось практически все, игра им давалась легко, а ЦСКА, как верно заметил Владимир Быстров, мучился на футбольном поле.
Первые полчаса - в активе ЦСКА
А ведь начало игры выдалось очень задорным и боевым со стороны "армейцев". Они были полны энергии, их настрой был запредельным. Турбину даже пришлось слегка успокаивать их желтыми карточками - гости шли в каждом эпизоде до конца и не всегда успевали сыграть в рамках правил. Впрочем, здесь сказывалась и манера работы данного арбитра. Известный факт, что Турбин один из лидеров нашего чемпионата по среднему количеству фиксируемых нарушений и по среднему количеству показываемых "желтых". Поэтому, собственно говоря, не удивительно, что сегодня было много свистков и много предупреждений.
Немного грустно, что практически полностью на эти аспекты футбола ушли первые полчаса. До забитого ЦСКА гола моменты команды не создавали, а на поле превалировали борьба, контакты и разговоры с судьями. Изменился ход игры на 30-й минуте. Именно тогда "армейцам" наконец-то удалось разыграть толковую комбинацию. На правом фланге Влашич и Фернандес разобрались с Барриосом и Жирковым, пошел прострел в центр, и там уже Обляков нанес неотразимый удар.
Уйти в оборону после гола - главная ошибка "армейцев"
Давайте, кстати, отметим, что сегодня Гончаренко вновь прибегнул к одному из нестандартных тренерских решений. Он оставил в запасе Щенникова и на позицию левого защитника отправил Облякова. Иван как раз должен был активно поддерживать атаки, что он и сделал в том самом голевом эпизоде. Возможно, именно это стало бы отправной точкой для победы ЦСКА, но после забитого гола "армейцы" сделали целый ряд ошибок.
Главной из них, пожалуй, стало изменение игрового настроя. Подопечные Гончаренко отошли назад. "Зенит" моментально отреагировал и с радостью пошел вперед. "Питерцы" играли достаточно легко и раскрепощенно. Визуально им не составило большого труда сравнять счет. Дриусси и Дзюба парой красивых и воздушных касаний сделали ответный гол. Главный тренер ЦСКА попытался повлиять на ход встречи и, не дожидаясь перерыва, сделал замену - вместо упустившего Дриусси и вообще сыгравшего недостаточно качественно Бийола был выпущен Эрнандес. К сожалению для гостей, никакого толка в этом не оказалось. Как и от других перестановок.
Действительно стоящими и имевшими шанс принести ЦСКА победу были действия одного только Влашича. В одном из эпизодов хорват даже попал в перекладину. Но один в поле не воин, как известно. Партнеры не оказывали ему должной помощи. Итогом этого стало доминирование "Зенита" во второй половине встречи, которое вылилось в большое количество опасных моментов, в несколько крутых сейвов Акинфеева и в два забитых мяча. Как мы уже отмечали, "питерцы" играли с легкостью, а "армейцы" больше испытывали что-то похожее на мучение.
Дзюба - 8 голов, 10 голевых передач после 28-ми туров
Отдельную роль в сегодняшнем матче сыграл Дзюба. Артем отметился тремя голевыми передачами и довел их число в нынешнем сезоне до десяти. Таким образом, после 28-ми туров у нападающего "Зенита" результативных пасов больше чем забитых голов. Безусловно, это еще раз подчеркивает, что в этом чемпионате мы увидели несколько другого Дзюбу. В модели игры, которую придумал Семак, он должен был чаще играть в подыгрыше и отлично с этим справился. Впервые ставший чемпионом России форвард постоянно отмечал, что сейчас ему намного важнее результаты команды, а не личные достижения.
Причем, мы видим, что Дзюба хоть и действует достаточно однообразно, но при этом способен ассистировать весьма разнообразными способами. Сегодняшний матч - хороший пример. Первый гол - поддержка и изящное продолжение комбинации, задуманной Дриусси. Второй гол - зацепился за передачу в штрафной и отдал под удар только что вышедшему на поле Ригони. Третий гол - спокойно придержал мяч, дождался Дриусси и аккуратно низом покатил на него. Дзюба - один из главных творцов сегодняшней победы и всего чемпионства в целом.
Далее у "Зенита" большие празднования, гуляния и оставшиеся матчи с "Ростовом" и "Енисеем". Будут ли они представлением "на бис" или уже менее эмоциональным завершением сезона - пожалуй, не столь важно. Хотя в случае с "ростовчанами" хотелось бы, конечно, увидеть зрелищную игру. У ЦСКА же впереди напряженная борьба за попадание в Лигу Европы со "Спартаком" и "Арсеналом". На данный момент "армейцы" пятые, но в их расписании значатся две домашние встречи - с "Ахматом" и "Крыльями". Все находится в их руках, но играть надо не так, как сегодня.
Иван Долинин, Rusfootball.info
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