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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 28 61
2 Локомотив 28 52
3 Краснодар 28 50
4 Спартак 28 46
5 ЦСКА 28 45
6 Арсенал Тула 28 45
7 Ахмат 28 39
8 Ростов 28 38
9 Оренбург 28 37
10 Рубин 28 35
11 Урал 28 34
12 Динамо 28 31
13 Крылья Советов 28 28
14 Уфа 28 26
15 Анжи 28 20
16 Енисей 28 19
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Президент "Урала": кто-то слышал, что Ильин оскорбил Мирзова? Пусть сами разбираются

Президент "Урала" Григорий Иванов прокомментировал эпизод между Владимиром Ильиным и Резиуаном Мирзовым после ответного полуфинального матча Кубка России "Арсенал" — "Урал" (2:2).

В судейском протоколе было отмечено, что Мирзов ударил рукой в лицо Ильина. Руководство тульского клуба настаивало, что игрок "Урала" оскорбил Мирзова по национальному признаку. В протокол матча также всено, что Ильин обозвал Мирзова "чуркой".

"Вы слышали, что он обозвал Мирзова? Вот и я нет. Они на поле что-то там повздорили, я не знаю, что они друг другу сказали. Это же футбол, эмоции. За что их наказывать? Пусть сами разбираются", - цитирует Иванова Sport24.
Теги: Иванов Урал Ильин Арсенал Тула Мирзов
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#1  ЦОДД  Сибирь (Сегодня, 15:10)
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Болеет за:
«Сибирь»
Нет уж, господин президент клуба, КДК должен разобрать их и наказать. Вон Гамула, который тренер, за более безобидные слова схлопотал многоматчевую дисквалификацию.
Регистрация: 21.01.2016 [жалоба]
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