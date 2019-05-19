Валерий Карпин: говорили с Калачевым о завершении карьеры, вспоминал свой матч против "Барселоны"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин в эфире телеканала "Матч премьер" после победы над "Зенитом" (1:0) высказался по поводу завершения карьеры полузащитником Тимофеем Калачевым.

"Важная победа с психологической точки зрения. Это лишнее подтверждение того, что при правильном подходе можно обыграть любую команду. Мы пока, к сожалению, можем проиграть любой команде. Надо работать.

Завершение карьеры Калачева? Позавчера с ним об этом говорили, как это уходить из футбола. Вспоминал свой последний матч – против "Барселоны". Говорили про эмоции, про то, что слезы сдержать будет тяжело", - сказал Карпин.
Теги: Карпин Калачев Ростов Зенит
Сегодня, 21:21
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